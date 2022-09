CAMEROUN :: MAIRIE DE LA VILLE DE DOUALA :La lutte contre la corruption fait son yoyo :: CAMEROON

Alors que les usagers continuent à décrier la corruption rampante dans les services de la communauté urbaine de Douala, la cellule de lutte contre la corruption poursuit son déploiement. Les résultats restent attendus.

Epris de bonne gouvernance, et à la suite de la récurrence des plaintes des usagers, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndinè a vite fait de créer un an après avoir pris fonction, le 30 avril 2021 par arrêté municipal la cellule de lutte contre la corruption. Après avoir nommé les membres devant y faire partie, il va les installer officiellement le 31 août 2021. Préalablement, il avait présidé, le 22 mai 2021 une séance de travail portant sur la sensibilisation de tous les responsables des services sur la notion de corruption et les conséquences pour une institution telle que la CUD qui est le porte-étendard des collectivités décentralisées.

A cette occasion, le maire de la ville en s’adressant aux responsables de l'Inspection générale des services en charge de ces questions, avait demandé « d'œuvrer activement à l'identification des foyers de corruption pour mettre fin à cette gangrène qui mine le bon fonctionnement et ternie l’image de la CUD ». Il faudra attendre le 31 août 2021 pour qu’elle entre en fonction, à la suite de la cérémonie officielle d’installation de ses membres. Constituée de dix membres, l’équipe dirigée par Booh Booh Charles, inspecteur des services N°4 à la CUD, est composée d’après l’article 2 de l’arrêté portant création et composition de cette cellule, des représentants du délégué régional du Travail et de la Sécurité Sociale, du secrétaire général de la CUD, le chef de division des affaires juridiques et du contentieux de la CUD, le contrôleur financier spécialisé et deux délégués du personnel de la CUD, dont un par collège.

Pour le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndine, les ambitions de transformation de la cité capitale économique, et l’élargissement du champ d’actions des communautés urbaines du Cameroun, d’après les nouvelles dispositions contenues dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019, doivent permettre de porter le budget de la CUD de 56,8 milliards FCFA en 2021 à 100 milliards FCFA. A cet effet, des actions vigoureuses de lutte contre la corruption s’imposent pour lever tous les goulots d’étranglement à la maximisation des recettes. Cela passe par la qualité de services, la célérité, la fin de la distraction des deniers publics et l’arrêt de la corruption.

Jeu du chat et de la souris

Pour y parvenir, la cellule de lutte contre la corruption de la CUD devra mener un travail d’Hercule qui consiste à «assurer la promotion des bonnes pratiques et la transparence dans l’accompagnement des missions de la CUD, de diffuser et de vulgariser le Code d’éthique et de déontologie ainsi que le règlement intérieur de la CUD, de mener des investigations et de proposer toute mesure de nature à prévenir ou à juguler la corruption et les comportements déviants, notamment la prise des mesures conservatoires, à l’endroit des mis en cause, d’accomplir toute autre mission à elle confiée par le maire de la ville». Qui sont en fait, leurs missions régaliennes.

Il est de notoriété reconnu que dans leurs missions quotidiennes, les agents de la CUD sont exposés à plusieurs tentations de corruption : la délivrance des actes d’urbanisme, l’attribution de places dans les équipements marchands et des marchés publics, le paiement des droits d’occupation temporaire de la voie publique, la récolte des taxes diverses, la régularisation des factures des prestataires, …

Par conséquence, conformément à l’article 4 al.2 de l’arrêté du 30 avril 2021, la Cellule de lutte contre la corruption de la CUD peut : «se saisir des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées, dont elle a connaissance, être saisie par toute personne physique ou morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption, par requête adressée au maire de la ville de Douala ». Dans son fonctionnement, cette unité est tenue de protéger ses sources d’information. Toutefois, «si la volonté de nuire du dénonciateur est établie, la cellule a le droit de lever la protection de la source concernée avec l’accord du Maire de la ville ».

Un an après, s’il est à reconnaitre que la corruption a été légèrement réduite, les employés sont plus frileux à exiger les versements de pourboires, rétro-commissions et autres formes de corruption, il reste qu’ils ont développé d’autres stratagèmes pour ne pas se faire prendre. Par exemple, ils proposent aux usagers de les aider à remplir certaines de leurs formalités, ou exigent aux usagers des documents dont l’établissement est complexe et se proposer de l’établir auprès d’une relation plus rapidement et de veiller au suivi dans le circuit pour que la procédure avance plus rapidement.

La situation reste préoccupante

Certaines indiscrétions font état de ce que 40% des personnels de la direction de la police municipale (DIRPOM) ne se présente pas au travail, mais écument les chantiers pour racketter les usagers. Des gestionnaires des espaces marchands brillent par la facturation parallèle. Le comble est le taux faible de non consommation du budget qui se caractérise par le report des créances d’une année budgétaire à une autre et conduit à des excédents qui sont reportés sur les exercices suivants, après l’adoption du compte administratif. Pendant ce temps, les prestataires rongent leurs freins et croupissent dans les dettes et les agios.

C’est pourtant, avec ce tableau pas très reluisant que le CUD se vante d’avoir reçu une délégation de la délégation départementale de la Décentralisation et du Développement local qui est allée s'enquérir de l'état des lieux de la lutte anti-corruption à la CUD, son fonctionnement, les résultats obtenus, la méthodologie de travail et les difficultés rencontrées, tout ceci pour aider les municipalités en général à se doter de cellules de lutte contre la corruption, opérationnelles. Un choix qui s’est fait sur la base de la longueur d’avance que la CUD a dans ce domaine.

Le chef de la cellule, Booh Booh Serge précise que leurs missions s'appuient sur la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption qui se décline en cinq axes stratégiques qui sont : la prévention, l’éducation, les conditions, l’incitation et les sanctions. A ce jour, les actions menées ont porté sur ; la sensibilisation du personnel et des usagers au travers de la confection et l'installation de divers supports de sensibilisation sur tous les sites de la CUD ; la confection et l'installation des boîtes à dénonciation sur les sites de la CUD (ceci donne la possibilité à toute personne de dénoncer des actes de corruption de façon anonyme); l'acquisition de deux lignes téléphoniques (désormais, les dénonciations d'actes de corruption peuvent se faire à travers les numéros suivants : 679 88 80 26 / 695 29 81 15).

Ils affirment avoir reçu une panoplie de plaintes qui ont conduit à plusieurs sanctions. Et de conclure que la Cellule de Lutte contre la Corruption qu’il dirige a contribué à la rédaction du rapport annuel de la CONAC 2021. Malheureusement, nous n’avons pas pu entrer en possession des chiffres, et avoir la perception officielle de cette lutte contre la corruption un an après par le maire de la ville. Mais pour les usagers, « elle reste de mise, simplement que le personnel de la CUD se veut plus subtile et plus discret ».