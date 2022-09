MONDE ENTIER :: LaLiga Santander, la saison 2022/23 bat deja son plein :: WORLD

La nouvelle saison de football espagnol a débuté avec de nouveaux talents de classe mondiale, la technologie de diffusion la plus avancée au monde et une foule de nouvelles passionnantes pour LaLiga et les clubs.

La saison 2022/23 de LaLiga Santander a débuté avec certaines des plus grandes stars du football mondial et de nouvelles recrues impressionnantes, pour faire briller la ligue la plus compétitive d'Europe dans les stades d'Espagne et sur les écrans du monde entier.

Cette saison de LaLiga Santander est sans aucun doute l'une des plus attendues de la décennie. Le Real Madrid a renforcé son équipe championne d'Espagne et d'Europe en titre. Mais le FC Barcelone a également été actif cet été et sera plein d'ambitions pour la première saison complète de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur des Catalans. L'Atlético de Madrid et le FC Séville pourront-ils rivaliser avec ces deux mastodontes? La Real Sociedad, le Villarreal CF, le Real Betis, vainqueur de la coupe, et les géants endormis Athletic Club et Valencia CF pourront-ils s'immiscer dans le top 4 ?

Comme chaque saison, LaLiga Santander a accueilli de nouvelles recrues venues défier le favori du Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, le Golden Boy 2021 Pedri ou encore Joao Felix. Le Real Madrid a accueilli Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger, tandis que le FC Barcelone a été très actif cet été avec des transferts afin de rivaliser avec son rival dans la lutte pour le titre. L'expérimenté Belge Axel Witsel a rejoint l'Atlético de Madrid, tandis que le Real Betis a su convaincre le défenseur italien Luiz Felipe tandis que le Sevilla FC accueillait Isco, l'un des grands talents espagnols.

De nouveaux visages seront également visibles sur les bancs de LaLiga Santander, Ernesto Valverde et Diego Martinez, qui ont déjà connu le succès en Espagne, dirigeront l'Athletic Club et le RCD Espanyol tandis que le champion du monde et ancien entraîneur de l'AC Milan et du Napoli Gennaro Gattuso prendra en charge le Valencia CF.

LaLiga aura également de très grands espoirs sur le terrain, dont Gavi, déjà titulaire dans le FC Barcelone de Xavi et le plus jeune international de l'histoire de la sélection espagnole; Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid âgé de 19 ans et favori pour être le Golden Boy 2022; Nico Williams de l'Athletic Club, ou Alexander Isak, seulement 22 ans mais déjà incontournable pour la Real Sociedad.

Comme pour toute nouvelle saison, LaLiga Santander a accueilli trois nouvelles équipes, à savoir UD Almería, Real Valladolid et Girona FC. L'ambitieux UD Almeria revient dans l'élite pour la première fois depuis 2015 après avoir été couronné champion de LaLiga SmartBank. Le Real Valladolid et le Girona FC seront plus familiers aux fans de LaLiga car ils étaient dans l'élite en 2021 et 2019 respectivement.

Le premier des 380 matchs a eu lieu le 12 août entre le CA Osasuna et le Sevilla FC à El Sadar, élu World Stadium of the Year 2021 par Stadium Database et les grandes affiches suivront rapidement.

Le lancement de la saison au Cameroun a eu lieu au Douala Grand Mall, où de nombreuses animations ont été déployées pour les fans de LaLiga dans le pays. Les activités se sont terminées par la projection de la rencontre FC BARCELO vs RAYO VALLECANO sur écran géant. Le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid aura lieu en sentembre. EIClasico, l'affrontement toujours attendu entre le FC Barcelone et le Real M pour le week-end du 15 octobre, suivi des derbies de Séville, Barcelone et d en novembre, décembre et janvier.Des matchs comme celui-ci expliquent pourquoi LaLiga est la ligue nationale la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec plus de 160 millions de fans dans le monde profitant du contenu

LaLiga dans 20 langues différentes sur 17 plateformes. Mais LaLiga est aussi en avance sur l'approche digitale des fans internationaux avec Play LaLiga, la seule émission autoproduite par une ligue européenne sur TikTok, la création d'une toute nouvelle mini-application sur

Alipay pour les fans chinois, le lancement de LaLiga Pass en Indonésie et en Thaïlande et une offre OTT développée en interne pour regarder les matchs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank à la demande, entre autres. Le début de la saison 2022/23 est un moment crucial pour la Liga. Les clubs LaLiga Santander et LaLiga SmartBank pourront faire un bond en avant dans leur développement et leur croissance grâce à Boost LaLiga, un projet d'investissement de 2 milliards d'euros conclu grâce à l'accord entre LaLiga et le fonds d'investissement CVC en décembre 2021. Les clubs sont déjà travaillant sur des projets de développement ambitieux dans des domaines tels que la stratégie, les affaires, les infrastructures, l'international, le développement de marques et de produits, la numérisation et l'innovation technologique.

Par ailleurs, LaLiga Tech, la filiale de LaLiga qui propose des solutions technologiques innovantes, continue de développer son offre dans plus de 50 pays à destination des entreprises du domaine de la diffusion, des fédérations et des ligues. LaLiga Tech vise à transformer le secteur du sport et du divertissement à travers la conception et la mise en œuvre de services OTT, d'applications, de jeux, de sites Web, sans oublier l'engagement des fans, l'amélioration et la protection des contenus et la gestion des compétitions. World Padel Tour, Millicom, Sky Mexico et Dorna, qui détient les droits du MotoGP, sont quelques organisations qui adoptent déjà les solutions technologiques développées par LaLiga Tech.

Banco Santander sera le sponsor principal de la compétition pour une dernière saison, tandis que Mahou San Miguel et TVM rejoignent PUMA, EA Sports, Microsoft, BKT, Sorare, Socios.com et Dapper en tant que sponsors généraux pour cette saison 2022/23.

Avec toute l'excitation, la passion, le charme, l'attente et la compétitivité de haut en bas, LaLiga Santander va garantir une expérience exceptionnelle chaque jour et vous pourrez voir toute cette saison 2022/23 sur CANAL+ et SuperSports.

Concernant LaLiga

LaLiga est une organisation globale, innovante et responsable socialement, leader dans le secteur des loisirs et du divertissement. C'est une association sportive privée, composée des 20 clubs de football/ SAD de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, elle est responsable de l'organisation des compétitions de football professionnel au niveau national. LaLiga est la compétition de football avec le plus de followers au monde : plus de 150 millions sur 17 plateformes avec du contenu disponible en 20 langues différentes. Basée à Madrid (Espagne), elle est présente dans 41 pays à travers 11 bureaux et 44 délégués. L'association mène son action sociale à travers sa Fondation et elle est la première ligue de football professionnel au monde à organiser une compétition pour les footballeurs handicapés mentaux: LaLiga Genuine Santander.