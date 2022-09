Le boom des sextoys au Cameroun :: CAMEROON

Vous n’allez pas me croire, mais le Cameroun est devenu l’un des plus gros consommateurs de sextoys ici en Afrique. Et voici pourquoi.

La distance

De plus en plus de Camerounais.es s’engagent dans des relations à distance, et cela au détriment de la proximité physique et de la complicité sexuelle. Pire, certains Camerounais se mettent en couple avec des individus qu’ils n’ont même encore jamais vus, ou qu’ils ont tout simplement rencontrés à travers les réseaux sociaux…

Moi-même j’ai mon oncle qui vit avec sa petite amie qui est basée loin là-bas en France, et cela ne leur pose aucun problème ! J’ai aussi des camarades qui sortent avec des filles qui sont parties s’installer en Amérique du Sud. Et pour mon cas personnel, je flirte aussi régulièrement avec des Camerounaises qui sont localisées à Yokadouma, à Yaoundé, à Ebolowa, à Sangmélima, à Dibombari, etc.

L’éloignement physique n’est donc plus un argument pour se désolidariser de son couple. Et résultat : beaucoup de mes compatriotes ont décidé de compenser ces diverses absences grâce aux gadgets sexuels et aux sextoys.

Le lesbianisme

Inutile de vous dire que nous sommes également dans un pays d’homosexualité officieuse. On a même déjà des stars reconnues comme Shakiro, même si la plus grande majorité des homosexuels camerounais préfère encore se dissimuler derrière les sissonghos…

Il y a surtout le lesbianisme ! C’est-à-dire des femmes qui vont se mettre au lit avec d’autres femmes. Des femmes qui jouent le rôle des hommes et qui draguent d’autres Camerounaises qui ont pourtant des seins comme elles, jusqu’à se comporter comme de véritables mâles dominateurs. Mais, comme malheureusement elles n’ont pas le plantain mûr naturel dont Dieu a doté mon ami Pierre La Paix Ndamè, elles sont donc obligées de recourir aux godemichés, aux vibromasseurs, aux ceintures sadomasochistes, etc.

Le célibat

Le célibat est aussi une raison récurrente d’initiation aux sextoys. Surtout pour les femmes qui travaillent toute la journée, ou alors pour les filles célibataires qui se comportent comme des sauvageonnes envers tous leurs dragueurs. Le célibat implique la solitude, ou en tous cas la solitude amoureuse. Il entraîne une solitude sexuelle qui va pousser nombre de femmes à commencer à utiliser les objets sexuels. Voilà pourquoi ces produits sont de plus en plus sollicités dans notre société où le divorce est devenu la règle, et la longévité conjugale une sorte d’exception.

La luxure

Enfin, il y a la luxure. La lubricité. L’exhibitionnisme. L’échangisme. La prostitution. Le sadomasochisme comme je vous ai parlé tout à l’heure…

Car dans notre Cameroun-ci hein, les esprits sont de plus en plus débridés. Tout ce que les Blancs font là-bas en Occident, nous on copie ça aussi ici aveuglément et surtout stupidement. Nous sommes entrés dans l’ère du libéralisme sexuel, et notre mentalité s’est dangereusement érotisée. Les jeunes hommes et les jeunes filles camerounais se disent de plus en plus libérés et épanouis sur les plans anatomique et pornographique. Chacun connaît déjà son corps et en jouit à outrance, et il y a comme une attitude décomplexée quant à l’utilisation et à l’usage des lingeries fines, des gadgets érotiques, des vidéos et des contenus culturels qui sont destinés aux adultes, etc.

Bref, les sextoys ont dorénavant pignon sur rue.

Le boom des sextoys ici au Cameroun

Le boom des sextoys au Cameroun ! Les hommes qui sont à distance préfèrent acheter des pénis artificiels à leurs copines qui sont restées au pays, plutôt que de les laisser tentées par l’utilisation de ces mêmes objets mais en version naturelle. Le boom des vagins artificiels au Cameroun ! Plus pratiques que de se coltiner une Camerounaise qui va te coûter beaucoup d’argent, certains hommes les achètent discrètement et ils sont de plus en plus nombreux dans les sex-shops et dans les magasins. Le boom de la sexualité tout simplement, parce que les sextoys ne sont que le reflet de la sexualité débridée qui s’est installée ici au Cameroun.

Et c’est pour cette raison que les boutiques érotiques sont de plus en plus nombreuses, et que le viagra est devenu un médicament généralisé comme tous les autres. Les lingeries féminines sont de plus en plus banalisées dans nos prêts-à-porter, et les hommes sont de plus en plus exigeants quant aux équipements artificiels qu’ils souhaitent expérimenter avec leurs partenaires. Sinon ils vont immédiatement se retourner vers leurs poupées gonflables…