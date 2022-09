CENTRAFRIQUE :: Deux Camerounais expulsés de la RCA pour homosexualité :: CENTRAL AFRICAN

L’affaire fait les choux gras de la presse à Bangui.

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique de la RCA Indique dans un arrêté que sur proposition du directeur général de la police, il est ordonné l’expulsion du territoire de la République Centrafricaine des nommés EYONG TANYI Oscar et BONGO Sébastien, tous âgés respectivement de 85 et 33 ans, de nationalité camerounaise.

Les motifs de leur expulsion sont : « Moralité douteuse, Pratique d’homosexualité, atteinte aux mœurs ». L’accès et le séjour en République Centrafricaine leur sont strictement interdits.

Les Directeurs Généraux de la Gendarmerie Nationale et de la Police Centrafricaine ont été chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution des présentes instructions.

Ledit arrêté a pris effet, depuis le 5 septembre 2022 ; date de la signature. Rendu au 8 septembre 2022, ces Camerounais expulsés du territoire centrafricain devraient déjà se trouver au Cameroun.