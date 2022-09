CAMEROUN :: Renouvellement des organes du Sdf : Jean Michel Nintcheu passera-t-il par le trou :: CAMEROON

Le président régional du Sdf dans le Littoral est comme cerné par la hiérarchie du parti pour l’évincer à la tête de la région. Les manœuvres en cours.

Le premier coup administré à la forteresse Nintcheu dans le Littoral est venu des décisions du Nec du 23 juillet 2022, visant à l’écarter de toute élection interne et nationale. Une interdiction subrepticement glissée dans les résolutions et sans aucun débat selon les aveux du Sdf Littoral, précisait que « les membres des équipes du Nec chargés de l’exercice de réorganisation en cours qui refusent et ne parviennent pas à exécuter correctement le processus de réorganisation dans les différentes régions ne seront pas éligibles, ni autorisées à se présenter comme candidats aux élections ultérieures tant au niveau interne qu’au niveau national ».

C’était là l’acte premier quand dans la région du Nord, le Nec reprochait au patron du Littoral de n’avoir pas exécuté la réorganisation de la région à lui confiée. A Douala, le 7 août 2022, le Sdf régional, prenait à son tour une batterie de résolutions à travers son Comité exécutif ordinaire. Ce jour-là, Jean Michel Nintcheu battait le rappel des troupes, et se réjouissait de la participation massive des membres statutaires venus des différentes coordinations départementales du Nkam, Sanaga maritime, Moungo nord, Moungo sud et du Wouri.

La tête régionale félicitait par les cadres du parti signataires de la déclaration de Mbouda du 22 juin 2022 ; notait avec satisfaction les descentes sur le terrain du sénateur Mochiggle Vanigasen, président de la Commission du Nec en charge du Littoral et demandait aux responsables des structures de travailler en toute synergie avec ce dernier. Aussi le bureau dans le Littoral cooptait aux postes vacants au sein du comité exécutif régional Littoral les camarades à certains postes. Une douzaine au total dont le coordonnateur départemental du Wouri, Wafo Jean Robert ; le secrétaire à l’organisation, Difoukou Tejeufeng Zacharie ; la coordinatrice régionale des femmes socialistes ; le coordinateur régional des jeunes socialistes, entre autres. L’acte trois qui est tombé comme une réponse du berger à la bergère, venu ce 7 septembre 2022 de la signature du sénateur Mochiggle Vanigasen, président de la Commission du Nec en charge du Littoral qui rappelle à l’ordre le président régional, les coordonnateurs départementaux et les présidents des circonscriptions électorales.

Procédures disciplinaires

« Je viens par les présentes informer tous les responsables des structures de la région du Littoral que leur mandat étant expiré, ils ne sauraient procéder aux cooptations, procédures disciplinaires ou exclusions car de telles mesures sont proscrites en pareille circonstance », insiste-t-il. En langage simple, il annule la batterie de nominations du président régional.

L’acte quatre, celui des élections, s’annonce houleux et orageux. Jean Michel Nintcheu sera-t-il habilité à se présenter ? C’est là véritablement soulever grandeur nature le pan de voile sur la boîte de pandore au sein du Sdf. Le sénateur n’a pas que du pain sur la planche, il sera de toute évidence l’homme qui aura fait l’unité au sein du Sdf ou celui par qui tout le malheur du parti sera arrivé. Bon vent au parti de la balance.