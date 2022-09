CAMEROUN :: Crise anglophone : Deux morts dans une attaque à la roquette contre un convoi militaire à Manyemen :: CAMEROON

Deux soldats camerounais ont été tués,ce vendredi matin et plus précisément à 7h locale, dans une attaque à la roquette contre un convoi militaire dans la localité de localité Manyemen du Cameroun située dans le département du Koupé-Manengouba et la Région du Sud-Ouest. Elle fait partie de la commune de Nguti. , a appris la rédaction de camer.be auprès des autorités locales.

« Les séparatistes ont attaqué le convoi militaire à l’aide d’une roquette. Le bilan est de deux soldats tués », a précisé une autorité militaire sous anonymat tout en y ajoutant que le véhicule de l’armée a été complètement endommagé.

Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, deux régions anglophones parmi les dix que compte le Cameroun, sont confrontées à une grave crise sécuritaire depuis fin 2016 qui a dégénéré en conflit armé entre les forces de défense camerounaises et des séparatistes anglophones.

Depuis fin 2017, des dizaines de cas d'assassinat de militaires et de policiers ont été imputés aux séparatistes anglophones par les autorités.

D'autres observateurs évoquent un bilan plus lourd. Le nombre de morts parmi les civils et les séparatistes reste difficile à établir.