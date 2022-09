CAMEROUN :: Contrefaçon des manuels scolaires: Ferdinand Nana Payong tire la sonnette d’alarme :: CAMEROON

L’éditeur Ferdinand Nana Payong dénonce la présence de deux livres contrefaits en librairie et la librairie nationale des contrôles et de la répression des fraudes du ministère du commerce scelle l'entrepôt de la maison d'édition NMI Education qui distribuait ces livres contrefaits.

Lire ci-dessous la réaction de Ferdinand Nana Payong à la suite de sa conférence de presse d'hier

"FRAUDE ET CONTREFAÇON DE MANUELS SCOLAIRES.

Un évènement dans l'événement que constitue la rentrée scolaire 2022-2023: c'est le scandale qui éclate au grand jour pour révéler la fraude et la contrefaçon des ouvrages "Mon cahier de graphisme " (SIL) et "Mon cahier d'écriture " (CP). Ces deux ouvrages co-édités par Michel Lafon et KN (Kaba Ngondo) dirigé par Ferdinand Nana Payong se retrouvent sur le marché du livre scolaire en cette rentrée avec la seule signature de Michel Lafon.

Il s'agit là d'une violation flagrante de l'agrément délivré à deux éditeurs par le Conseil National d'Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels Didactiques qui se retrouve "confisqué " frauduleusement par un acteur étranger de renommée internationale avec la complicité flagrante des principaux distributeurs de manuels scolaires au Cameroun. La contrefaçon ainsi constatée est l'œuvre d'une "bande" bien organisée qui créent par ce fait une situation qui ne pouvait pas laisser indifférente la Brigade Nationale des Contrôles et de la Répression des Fraudes du Ministère du Commerce. L'action diligente de cette structure a abouti à la mise sous scellés des distributeurs Complices qui écoulent les manuels contrefaits.

Nous nous réservons le droit de poursuites devant les juridictions compétentes.

Ferdinand Nana Payong."