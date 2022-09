Le gouvernement de la république du Cameroun condamne la tuerie de six civils à Muyuka :: CAMEROON

Un bus de la compagnie de transport Golden Express transportant 14 personnes en provenance de Douala a été la cible de tirs des hommes armés dans l’arrondissement de Muyuka, département de Fako, région du Sud-Ouest le 06 septembre dernier.

Selon le bilan du gouvernement camerounais, six personnes ont été tués dans cette attaque lâche et barbare perpétrée par des séparatistes anglophones.

"Une bande de terroristes (expression utilisée généralement par les autorités pour désigner les séparatistes anglophones armés), lourdement armés a ouvert le feu sur un car de transport de la compagnie "Golden Express" en provenance de Douala et ayant à son bord 14 passagers, dont sept femmes et sept hommes", a rapporté le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication.

Selon lui, l'attaque s'est produite dans l'arrondissement de Muyuka dans le département du Fako dans le Sud-ouest anglophone sur le tronçon reliant la capitale régionale Buea à Kumba, dans la même région.

"Le bilan de cette attaque terroriste cruelle et barbare fait état de six morts, à savoir une femme (...) et cinq hommes (...), ainsi que huit blessés, dont six femmes et deux hommes", a ajouté M. Sadi.

"Le gouvernement de la République du Cameroun condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble perpétrée contre des civils innocents par des terroristes qui ont perdu toute humanité dans le but de semer la terreur au sein des populations", a-t-il précisé.

Il faut rappeler que les sécessionnistes anglophones ont lancé lundi 5 septembre, jour de la rentrée scolaire, une opération de dix jours de ville morte dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest anglophones du Cameroun. Ils avaient demandé que toutes les écoles ainsi que les commerces soient fermés.