Opening Odds : prenez une longueur d'avance sur les bookmakers

Bien que tous les parieurs sachent quelles équipes, en raison de leurs performances, pourront battre leurs adversaires, peu d’eux maîtrise comment profiter de telles connaissances. Pourtant, cela permet de comprendre le fonctionnement des opening odds ou cotes d'ouverture, et de placer des paris de grands enjeux. Vous êtes un amateur et/ou professionnel des paris sportifs ? Vous souhaitez maitriser le fonctionnement des enjeux des opening odds et profitez des opportunités que cela s’offre à vous ? Pour vous apporter un coup de main, notre équipe d’experts s’est penchée sur la question et vous livre ses conseils ici.

Comprendre comment les bookmakers fixent les cotes opening odds

Mis à part les meilleurs casino français que proposent les bookmakers, ceux-ci vous offrent également des opening oddstrès alléchantes. En effet, ce sont les bookmakers qui fixent les cotes pour lancer un marché.

Pour cela, ils disposent d’équipes d’analystes qui proposent les cotes de départ. Pour fixe les cotes de départ, les équipes d'analystes tiennent compte principalement des statistiques antérieures des équipes, mais aussi des tendances comportementales des parieurs.

L’évolution et le fonctionnement des opening odds

L’évolution de la valeur des cotes d’ouverture dépend fortement des parieurs. En effet, les bookmakers, après avoir fixé les cotes de départ, utilisent ensuite les informations et les paris des joueurs pour ajuster les cotes à mesure que les événements approchent.

Ainsi, il se pourrait que la cote d'un évènement chute complètement à J-1 alors qu'elle était une valuebet à J-2. En réalité, à l'approche de chaque événement, les cotes sont perpétuellement réajustées et finissent par devenir des closing odds.

En réalité, dès qu’une information a un impact considérable sur le résultat de l'évènement (par exemple, l’augmentation des enjeux des parieurs sur la cote), la cote est alors rapidement et logiquement réajustée.

Pourquoi parier sur les opening odds ?

Les cotes d'ouverture, ou opening odds, se doivent d'être prises au sérieux par les parieurs, car les enjeux sont de taille et les chances sont vraiment énormes.

En fait, les opening odds ne sont pas fixées directement par les bookmakers. Elles sont plutôt fixées par des logiciels mathématiques. Ce qui laisse de réelles opportunités aux parieurs de déceler de meilleures opening odds ou valuebets. La cerise sur le gâteau est que si vous maitrisez les marchés, vous avez une forte probabilité de gagner une opening odd ou une valuebet.

En outre, tous les bookmakers le savent, les cotes initiales sont très importantes pour les joueurs. De ce fait, ils cherchent eux-mêmes déjà à réduire le Taux de Retour Joueur pour limiter les risques de pertes trop importantes. Par conséquent, à mesure que l'événement se rapproche, les cotes se rééquilibrent et le Taux de Retour Joueur est augmenté réciproquement. Ce qui constitue un apport considérable pour tout parieur.

De plus, les bookmakers ont parfois des difficultés de prévision sur certains marchés et ne savent pas concrètement quelles cotes de départ fixées. En outre, certains bookmakers préfèrent se concentrer sur les marchés de masse, en réduisant leurs marges pour attirer les joueurs, en raison d'un manque de connaissances précises.

Comment parier sur les opening odds ?

Ce serait un mensonge de dire qu’avec un peu de connaissances dans un sport, vous pouvez facilement parier et gagner une cote d’ouverture. Les opportunités sont énormes, mais les risques sont aussi considérables.

Toutefois, les bookmakers utilisent des logiciels conséquents pour surveiller l’évolution des enjeux et des opening odds. Ces logiciels peuvent, de temps en temps, très mal calculer les enjeux et fixer ainsi des cotes jackpot pour certaines opening odds. Donc, si vous êtes réactif et très compétent, vous allez aisément identifier des cotes d'ouverture fiables et opportunes pour y placer vos paris..

Prendre en compte les risques d’échec

Supposons qu’une forte valuebet est apparue à l'ouverture des cotes d’un marché. Très vite, des parieurs vont s'en apercevoir et y placeront leur pari avec une mise élevée. Cela augmentera considérablement les enjeux et les bookmakers rééquilibreront immédiatement les cotes. La mise sur la valeur sera perdue ou du moins affaiblie.

De même, au niveau de certains sports, il manque considérablement d’informations sur l’état des équipes et le contexte de jeu dès l’ouverture des cotes de départ. Pour un match de football par exemple, il peut manquer d'importantes informations sur les joueurs blessés ou suspendus, les listes officielles des équipes, etc. La période des opening odds étant courte, peu de parieurs arrivent à se faire une idée sur ces informations afin de déterminer les opening odds les plus chanceuses et fiables.

Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des parieurs très remontés contre leurs propres personnes pour avoir raté des opening odds ou des valuebets très chanceuses.