CAMEROUN :: Le MINFOPRA forme la promotion 2019-2021 de l'ENAM à la pratique administrative.

Après deux ans de formation, les lauréats de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, promotion « dialogue et tolérance » 2019-2021 s'est vue invitée à prendre part à un atelier d’imprégnation à la pratique administrative et de renforcement des capacités tenue ce 7 septembre 2022 à Yaoundé animé par les directeurs du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Le Ministre Joseph LE s'est déplacé avec tout son état major pour donner aux nouveaux fonctionnaires toutes les clés qui vont leur permettre d’être des agents publics exemplaires tel que voulu par le code de déontologie de la fonction publique camerounaise. Devant plus d'un demi millier des futurs cadres, plusieurs directeurs y compris le Ministre lui-même en personne se sont livrés à des exposés portant sur le rôle d'un service de qualité dans les domaines administratif, technique, social, économique et financier, mais aussi sur le caractère de l’agent public à prêcher par l’exemple en ce qui concerne la citoyenneté et la construction nationale.

La montée en puissance de la dégradation du service public partant des détournements des deniers publics à la recherche tout simplement du matricule, l'absentéisme et la chasse aux nominations sont des tares à bannir. le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative dans son rôle du département de la ressource humaine de l’État a le devoir de bien former, encadrer et accompagner les agents publics pour permettre à ceux-ci d'offrir un service de qualité aux usagers ; c’est la raison d’être de cet atelier. Dans son discours de circonstance, le Ministre Joseph LE a utilisé des expressions claires ; « Il faut servir surtout bien servir, Il faut servir et non vous servir ». L’atelier d’imprégnation à la pratique administrative à l’intention des lauréats de l’ENAM, promotion « dialogue et tolérance » 2019-2021 aura donc permis aux nouveaux fonctionnaires de saisir le sens du devoir, le sens de la responsabilité et le sens de la probité.

Extrait du discours de Joseph LE, « Servir pour l’intérêt général en toute probité, intégrité et loyalisme, est pour tout agent public un devoir moral. Un devoir sacré »