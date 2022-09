CAMEROUN :: Yaoundé: Elle se fait voler son bébé pour une histoire de morceau de porc :: CAMEROON

La jeune mère âgée d'une trentaine d'années environ est ahurie et est sans voix depuis le 5 septembre au soir. La scène se passe au quartier Kondengui dans l'arrondissement de Yaoundé IVème au lieu-dit Carrosel.

Cette dernière est sortie prendre un verre avec un couple ami. Tout se passait bien jusqu'à ce que cette fameuse histoire de porc survienne. Le porc au cœur d'une histoire rocambolesque.

Les commentaires vont dans tous les sens depuis la survenue de la disparition de ce bébé de sexe féminin. Chacun(e) y va de son commentaire. Pour d'aucuns, la jeune fille vendeuse de beignets à Kondengui a été dupée par ses interlocu- teurs. Un couple dont l'amitié n'a duré que moins de 72 heures.

Pour d'autres encore, la dame aurait, elle-même, orchestré le vol de son bébé. Difficile, pour le moment, de savoir où se trouve la vérité. Les trois personnes font leur entrée dans un bar du coin aux environs de 17 heures. Et très vite, les événements vont s'en- chaîner ainsi que raconte le gérant du bar : « Quand j'étais couché là, ils m'ont appe- lé. Ils étaient au nombre de trois (deux dames et un monsieur); ils ont commandé trois bières. Quelques temps après, ils ont commandé une deuxième tournée. Après, je leur ai donné la facture. Ils m'ont donné une somme de 10.000 Fcfa. Il m'a dit de lui rembourser parce qu'il va devoir partir.

Entre-temps, j'ai vu les petits enfants venir; il y avait l'un d'entre eux qui avait le bébé en main. Il a donné le bébé à la plus jeune. Elle s'est levée avec le mon- sieur et a remis ce bébé à la deuxième dame. Quelques instants après, la dame aussi se lève avec ce monsieur et ont pris la direction du carrefour. Deux minutes après, la dame aussi se lève, elle pose la serviette sur l'enfant et l'arrange bien, elle porte le lait qu'elles ont acheté et prennent le sens inverse.

Quelques instants après, la jeune dame qui avait commandé la boisson me demande si la facture a été payée. Je réponds: Oui. Après elle me dit qu'ils sont partis avec mon enfant. C'est là où je n'ai rien compris » Une enquête ouverte De retour sur les lieux, la mère du bébé n'aura que ses yeux pour pleurer. La dame à qui elle venait de remettre son enfant n'est plus là. Pour ce qui est du partenaire masculin, personne n'en sait rien. S'en sui- vent alors les cris stridents et les larmes qui vont alerter le voisinage et autres curieux. « On a vu une femme en courant, elle monte. Oh l'enfant l'enfant. Elle descend. C'est quand elle descend alors que l'on s'approche d'elle et on lui demande: mais Madame, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où elle nous explique qu’elle était assise au bar avec deux personnes (un homme et une dame). Maintenant, on l'a envoyé acheter le porc braisé au niveau du carre- four Carrossel. Quand elle revient, le monsieur a disparu avec la dame et le bébé. Elle montait, descendait et elle pleurait », poursuit le même témoin. Avant d'être mise en sécurité pour besoin d'enquête dans un commissariat de la place, la mère du bébé volé qui, selon cer- taines sources, se serait disputée en matinée avec son partenaire, dit avoir fait la rencontre de ce couple le 3 septembre dernier. Une voisine de l'infortunée raconte : « le monsieur- là m'avait dit que sa femme avait accouché à l'hôpital central par césa- rienne. Il est donc venu me dire qu’il n'y a personne pour cuisiner pour sa femme. Il a demandé qu'elle cuisine pour sa femme. Et elle l'a fait. Le monsieur l'a donc invité pour la remercier. Après, ce monsieur l'a invité au bar. Elle a pris deux bières (Beaufort). Le monsieur était accompagné d'une dame. La dame avait les rastas noirs et le monsieur était costaud et noir selon ce qu'elle m'explique. Quand elle va donc acheter le porc, c'est comme si un instinct lui demande de rentrer. Quand elle rentre donc, elle ne trouve plus le monsieur, ni la fille, ni l'enfant ».

Inconsolable, le père de l'enfant disparu, arrivé sur les lieux quelques heures après le forfait, révèle avoir vu ce même couple non loin de chez lui la veille tard dans la nuit. Sur quel sujet s'entretenait-il? La suite des enquêtes ouvertes par la police nous en dira davantage.