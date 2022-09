CAMEROUN :: TPI-d’Ekounou : Un couple condamné pour viol :: CAMEROON

Ecroué à la prison centrale de Yaoundé, il écope de 10 ans d'emprisonnement ferme.

Le procès numéro 32 du couple Nnama, âgé respectivement de 37ans pour l’homme et 34 ans pour la femme, s'est ouvert au Tribunal de première instance d’Ekounou mardi, 25 août 2022.Le couple est accusé de viol et agression sexuelle, durant des années sur une mineure de moins de 15 ans. Début mars dernier il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès.

Après avoir passé des mois à nier les accusations de leur supposé forfait, Jean Nnama s’est décidé de faire un aveu au cours du procès. «Aujourd'hui, je suis là pour dire que je suis coupable des faits qui me sont reprochés. J’étais dans le déni. Je demande pardon à la victime. Grâce à mon avocat, j'ai pu dire la vérité», déclare l’un des accusés. Il en profite pour tenter de dédouaner sa complice présumée, son épouse par ailleurs la tante de la victime. «C'est une erreur, ma femme n'a rien à voir dans cette histoire», déclare-t-il. Ce que confirme cette dernière, interrogée à son tour sur sa position par le procureur. «J'exécutais juste les ordres de mon mari, je suis tombée de haut, je m'en veux tellement», regrette cette femme.

Face à ses bourreaux, les yeux rougis par des larmes versées pendant la lecture des faits particulièrement sordides, la victime âgée d’environ 15 ans reste inconsolable. Entourée de son avocat, et soutenue par son père, l’adolescente entend pour la première fois ses agresseurs reconnaitre les horreurs subies dès l’âge de 8 ans jusqu'à 14 ans. «C'est un pas en avant. C’est très important pour la victime», souligne le juge.

Au cours des débats, le procureur a demandé au témoin de regagner la barre où il a prêté serment en répétant après la greffière : «Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité». C'est le fils de ce couple. C’est lui qui est allé porter plainte contre ses parents. Le jeune homme âgé de 25 ans, n’a plus de relation avec ses parents depuis l’acte odieux. Cependant, il décrit une mère sous l'emprise de l'accusé. «C'est ma mère qui amenait l'enfant dans leur chambre dans la nuit. Lorsque mon père terminait de violer l'enfant elle la ramenait», relate-t-il. Et de poursuivre : «Ma cousine était traumatisée. Elle a gardé son calme pendant toutes ces années parce que mes parents menaçaient de la tuer si elle les dénonçait. Que justice soit faite s’il vous plaît Mme la juge».

Après avoir entendu le témoin, le juge décide de suspendre l'audience pour 15 mn le temps pour elle de se concerter. La foule quant-à-elle était furieuse car voulait déjà connaître le verdict. 15 mn après, la juge regagne la salle. Cette dernière prend la parole pour enfin donner le verdict du couple Nnama. «Au vu de tout ce qui a été dit, tout en respectant l'article 346 du Code pénal qui stipule que en cas de viol l'emprisonnement est de 15 à 25 ans. Je condamne donc le couple Nnama à 10 ans d'emprisonnement ferme. Je déclare la fin de l'audience et la séance est levée». Le couple a été escorté à la prison centrale de Yaoundé où il va purger sa peine.