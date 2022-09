LIBYE :: Saïf al-Islam, fils de feu Kadhafi, désormais incontournable :: LIBYA

Par un pied de nez de l’Histoire, le fils de feu Mouammar Kadhafi pèse politiquement de plus en plus lourd en Libye et il apparaît indispensable comme élément pacificateur entre les diverses tribus.

C’est à la faveur de la nomination d’ Abdoulaye Bathily en tant qu’envoyé spécial des Nations Unies en Libye que le rôle de Saïf al-Islam a été mis en lumière. En effet, alors qu’après presqu’une année de tractations, les quinze membres du Conseil de Sécurité avaient enfin réussi à s’accorder sur le nom du Sénégalais pour prendre la tête de la Manul, patatras, les différentes factions libyennes refusent.

Selon Confidentiel Afrique, c’est Saïf al-Islam, qui a réussi peser de tout son poids en négociant avec toutes les parties et a ainsi sauvé la tête d’Abdoulaye Bathily. À 75 ans, l’universitaire sénégalais estimé accepte donc une mission compliquée, à l’heure où les affrontements entre milices armées ont repris à Tripoli la semaine dernière en provoquant beaucoup de victimes. Il bénéficie cependant d’un allié important.