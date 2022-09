CAMEROUN :: Nkolmesseng : Il perd la vie en allant puiser de l’eau :: CAMEROON

Agé seulement de 7ans, le petit Junior a été percuté par une voiture sur le chemin de la source l’arrachant brutalement à la vie. Une situation tragique pour ses parents, voisins et témoins en larmes.

Dimanche 04 septembre 2022, il est 17h lorsque les cris et les pleures se font entendre au quartier Nkolmesseng au lieu-dit «Momebelga », arrondissement de Yaoundé V. Et pour cause, le petit Junior âgé de 7ans vient de rendre l’âme suite à un accident de circulation.

Percuté par un conducteur fou qui roulait à vive à allure. Sur les lieux, parents et voisins sont inconsolables. La violence du choc a été fatale pour à vue de la petit Junior dont le corps baigne dans une mare de sang. A quelques pas de sa dépouille, se trouve un bidon remplit d’eau et les débris de la buvette. Rendus sur la scène de crime, A en croire certaines sources témoins de la scène macabre, « Junior trouve la mort en allant puiser de l’eau à la source. Pourtant, il marchait sur le bord de la route avec son bidon. Il sera percuté par derrière par ce chauffeur qui roulait à vive allure visiblement lucide et va rendre l’âme sur le champ ».

Manque d’eau potable

Inconsolables, les parents sont sous le choc. Ils n’en reviennent pas après le décès tragique de leur enfant. Pourtant ce dernier avait l’habitude d’aller puiser de l’eau potable. Rappelons que ce même véhicule a percuté le mur d’une buvette occasionnant plusieurs dégâts matériels. Pas de perte en vie humaine enregistrée. Une situation triste qui en appelle davantage à plus de vigilance des conducteurs de voiture en ce qui concerne le respect du code de la route. Et à plus de responsabilité chez les parents. A bon entendeur salut !