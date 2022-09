CAMEROUN :: Beauté : Teint d'Afrique cosmétiques, unique label qui respecte l'identité de votre peau :: CAMEROON

Devant la panoplie de marques de cosmétiques, les unes aussi dangereuses que les autres, il convient de faire un choix lucide et responsable. Jusqu'ici, les labels de cosmétiques connus, n'ont eu pour bilan, que la dépigmentation de la peau, avec ce que cela comporte comme conséquences mortelles : cancer de la peau, hypertension artérielle, acné, vergetures, complications rénales et neurologiques, atrophie, troubles de la pigmentation, irruptions cutanées.

Mais tel un messie, pour paraphraser un chanteur, arriva heureusement TEINT D'AFRIQUE COSMÉTIQUES. Une signature de la Camerounaise Minette Kamdem.

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, celle qui est d'une beauté sculpturale acquiert aussi les fondamentaux nécessaires en cosmétologie, tel qu'elle puisse être capable de collaborer avec les laboratoires spécialisés en cosmétiques naturels.

Teint d'Afrique Cosmétiques, le seul label qui respecte votre peau de naissance

Très choquée de remarquer que la majorité des marques de cosmétiques blanchissent dangereusement la peau, Minette Kamdem se révolte, et révolutionne : <<Nous devons conserver notre authenticité quelle que soit notre carnation comme le dit le slogan de la marque " VOTRE PEAU VAUT DE L'OR", clame la promotrice du label Teint d'Afrique Cosmétiques.

La mission de Teint d'Afrique Cosmétiques est de changer les mentalités, en contribuant à la valorisation de la beauté noire. Teint d'Afrique Cosmétiques est l'unique marque de produits cosmétiques naturels qui respecte votre couleur de peau, et ennoblit votre beauté naturelle grâce à des ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité et à des prix défiant toute concurrence. Les produits naturels de Teint d'Afrique Cosmétiques sont adaptés pour tous les types de peau. << Pour chaque produit, nous relevons le défi de créer des formules uniques et innovantes en utilisant exclusivement des options naturelles>>, précise Minette Kamdem.

Les produits de Teint d'Afrique Cosmétiques ou l'authenticité faite chair

Quoi de mieux que Gamme Kareva , pour hydrater votre peau ? Ce produit est composé de karité - aloe Vera ;

Uniformisation de la peau. Gamme Carma rend votre uniforme et ferme. Une qualité générée par le binôme Carotte - Curcuma ;

Clarification de la peau. Gamme Citerne clarifie la peau. Elle doit cette propriété au duo Citron- Pomme de terre ;

Pour les peaux abîmées

Comme pour les fumeurs et les alcooliques, les personnes ayant cessé de faire usage des produits décapants, ont besoin de réparation, afin de retrouver leur couleur de peau de naissance, et guérir des effets néfastes dus à la dépigmentation, au blanchiment forcé de la peau. Et pour cela, Teint d'Afrique Cosmétiques leur propose Gamme Réparatoire.

Ne vous laissez plus détruire votre beauté naturelle. Valorisez désormais la beauté noire, avec Teint d'Afrique Cosmétiques, 1ère et unique marque de cosmétiques qui respecte votre peau. Votre peau vaut de l'or.Teint d'Afrique Cosmétiques vous propose des produits pour problèmes d'acnés, des soins de peau pour homme, des crèmes pour peaux albinos et peaux sensibles. Mais mieux encore : des huiles végétales, des glycérines multivitaminées, des sérums anti taches, le savon Moringa, le savon bave escargot.

