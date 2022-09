LES LEGENDES DU FOOTBALL CAMEROUNAIS: TSOBGNY PAUL ROGER DIT KOPA :: CAMEROON

Joueur-Capitaine-Entraineur-Président. Mort le 17 mai 1993

Arraché trop tôt à la vie un certain 17 mai 1993, Paul Roger TSOBGNY, plus communément connu sous le nom de KOPA fait partie des légendes du football camerounais. Il avait une passion dans sa vie, le football. Et au football, il consacrera toute sa vie. Excellent joueur, il évolue rapidement au sein des équipes locales et son aisance sur le terrain lui vaut le surnom de KOPA, en référence au célèbre joueur de football français de l'époque: Raymond KOPA. Il a marqué au fer rouge l’histoire de l’Aigle Royal de la Menoua, et c’est le seul dans l’histoire du football à avoir été Joueur, Capitaine, Entraîneur et Président.



En finissant vice-champion du Cameroun en 1956, puis finaliste de la Coupe Leclerc en 1958 contre Tonnerre, l’Aigle Royal de la Menoua écrit ses premières lettres de noblesse, et deviendra après l’indépendance l’une des équipes les plus constantes du championnat. Après cette première génération, le rajeunissement est entamé, et c’est dans ces conditions que Paul Roger KOPA va commencer sa carrière dans l’Aigle au début des années 60. Il évoluera avec les SONFACK Petit Michel, Nana TCHOKONDO, SOBZE Jean-Marie, ASSONKENG Benoît, TCHOUTEZEM Gaston, BOMBA Léon, GRAND NANA Albert, BAHILA Etienne, WA Mathurin Martial, pour devenir la capitaine de l’équipe vers 1965.

Dès la fin de sa carrière, il devient entraineur de l’équipe, avec des joueurs connus comme BAKINDE Achille, ENYEGUE Julien qui finira meilleur buteur du championnat en 1980, BEKOMBO Jacques, SOBZE Henri, dit SOBE, KOUNDJA et un certain MONDOLÉBA. En devenant Président, il connaitra la génération qui restera à jamais comme la plus douée de toute l’histoire de l’Aigle, celle qui qualifia l’équipe nationale junior du Cameroun pour la Coupe du Monde en Australie en 1981. C’est celle de WAMBA Petit Michel, EBONGUE Mathias, KINGUE Hermann et ALONGLEMO Gaston. Pour cette Coupe du Monde qui constitue en fait la véritable entrée du football camerounais sur la scène internationale, la ville de Dschang connut une effervescence extraordinaire qui vit les populations se réunir à 3h du matin autour des transistors pour suivre les matchs en direct de Sydney.

Les années qui suivirent la participation du Cameroun au Mundialito 1981 seront assez rudes pour l’Aigle Royal de la Menoua qui verra partir un à un tous ses meilleurs joueurs, dont le coup de grâce sera le transfert de WAMBA Michel pour l’Etoile Filante de Garoua en 1982. Redescendu en 2e division à la fin de la saison, El Pacha connaitra plusieurs années de lutte fratricide avec Bamboutos qui domine outrageusement la ligue provinciale de l’Ouest, mais échoue chaque année aux interpoules. Ces saisons sont marquées par une bataille rangée entre les 3 équipes de Dschang (Aigle, Fozap et Rapide) et les 3 équipes de Mbouda (Bamboutos, Viva Sport et Lépié).

En 1987, l’oiseau de la Menoua fera son retour en première division, après une participation honorable aux interpoules à Douala, avec les KEUTCHA Honoré, WAMBA Petit Michel, Caporal NAMVOU Robert, Marshall WEKIN Moïse, NGUENA Jean-Pierre, Benjamin ZEBAZE (le journaliste), EBONGUE Mathias, KAMDEM Charles et PANKA Charles (International Junior). Paul Roger KOPA toujours président et Albert NGUIDJOL entraineur.

Emprunte à des déficits de plusieurs types, l’équipe doit redescendre en 2e division juste une saison après la remontée. Le président TSOBGNY KOPA, vivement critiqué par des personnes qu’il estime illégitimes, au vu de tous les sacrifices qu’il consent depuis qu’il est à la tête de l’équipe, démissionne pour aller créer VAUTOUR de Dschang qui, en l’espace de 2 ans viendra se hisser en première division. Très vite, l’équipe se stabilise, trouve sa place, ses supporters, et on ne parle plus de l’Aigle. A la suite du décès du Président KOPA et des tripatouillages du sinistre CPG d’Emmanuel MVE, l’équipe redescendra en division inférieure et disparaitra avec son créateur.

A ce moment, les supporteurs de l’Aigle Royal de la Menoua sont très loin d’imaginer que l’équipe va connaitre la période la plus sombre de son histoire. Le passage au purgatoire va durer 15 ans, 15 années pendant lesquelles l’équipe a failli complètement disparaitre. Et c’est à ce moment-là que tout le monde a compris le rôle du Président KOPA, ainsi que les sacrifices qu’il a consentis depuis plus de 30 ans pour l’Aigle. Paix à son âme et que le souvenir de l'action de ce grand homme guide les pas des dirigeants actuels de l’Aigle. Je profiterai pour avoir aussi une pensée pour TSOPGNI Panka Paul, NGUIMATSA Emmanuel, Pierre NGUEFACK et Samuel DONGMO qui ont pris la suite de cette immense oeuvre, et souhaiter de la réussite au nouveau Président Ghislain NKENLIFACK. Seule l'Union peut faire avancer!

HOMMAGE A CE GRAND SERVITEUR DE LA MENOUA !