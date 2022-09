CAMEROUN :: Paquet minimum à Douala 2è: Denise Fampou tient à ses promesses :: CAMEROON

Pour la treizième année consécutive, la maire de la commune d’arrondissement de Douala 2è a remis un appui aux écoles primaires publiques et confessionnelles de son arrondissement

Les traditions ont la peau dure à Douala 2è et ce n’est pas Denise Fampou la maire de cette commune qui dira le contraire.

Cette année comme depuis treize ans, elle a pensé a donné à sa manière un coup de pouce aux responsables des écoles primaires toutes catégories confondues de sa commune.

Il faut tout de même rappeler que c’est conformément au décret N° 2010/0247/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’éducation de base en son article 5 qui dispose que la commune participe à l’acquisition des matériels et fournitures scolaires nécessaires au fonctionnement des écoles primaires, que la commune d’arrondissement de Douala 2è tous les ans met à la disposition des Directeurs d’écoles primaires de son Arrondissement à temps, un kit composé de matériels didactiques pédagogiques, sportifs, de produits pharmaceutiques et du matériel d’hygiène pour leur permettre de démarrer sereinement l’année scolaire.

En plus du crédit transféré par l’État, la commune de Douala 2ème a puisé encore sur ses fonds propres pour essayer d’apporter un appui un peu plus considérable à ces écoles partant ainsi d’un montant initial de 7 millions à plus de 30 millions de fcfa.

Il faut dire que l’éducation occupe une très grande place dans le cœur de la Maire de Douala 2è à voir tous les travaux réalisés dans ce secteurs pour la seule année 2022. On peut citer entre autre La réhabilitation de 03 salles de classe et 03 bureaux des enseignants à l’école publique de Bonapriso (travaux achevés);la réhabilitation de 02 salles de classe et travaux connexes à l’école publique Youpwe (travaux en cours d’achèvement);la réhabilitation de 04 salles de classe et travaux connexes à l’école maternelle de Youpwe (travaux en cours d’achèvement);la réhabilitation de 02 salles de classe à l’école maternelle de Camp Bertaut (les travaux débuteront dans les tous prochains jours);Fournitures des tables bancs aux écoles.

Ce sont au total 57 ecoles qui ont reçu des mains de NKE NDZANA Stéphane, le sous préfet de Douala 2è l’ensemble constituant le paquet minimum de cette année .



Denise Fampou a tout de même profité de ce moment solennel pour appeler les responsables d’écoles à plus de responsabilités:« je souhaite néanmoins que ce matériel mis à votre disposition soit géré en bon père de famille et vous permettre d’encadrer valablement nos enfants . » a-t-elle précisé .

Le sous préfet quand à lui va exprimer son satisfecit « je crois que c’est un exemple à suivre , dans le cadre de l’implication des collectivités territoriales décentralisées dans la promotion et le développement de l’éducation »