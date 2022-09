CAMEROUN :: Kribi : Des foyers de commercialisation de stupéfiants découverts par la police :: CAMEROON

Au carrefour Bello, un certain Abou Youssoufa, âgé de 40, tenancier d’une alimentation qui servait de base commerciale a reconnu pratiquer cette activité illicite depuis plusieurs années.

D’après une source autorisée dans les services de sécurité du chef lieu du département de l’Océan, le nommé Abou Youssoufa âgé de 40 ans médite depuis quelques semaines son sort à la prison principale de Kribi. Il a été interpellé la soirée du 18 août par les éléments du commissariat central, suite à un renseignement digne de foi faisant état de ce qu'une boutique de produits alimentaires et de médicaments au carrefour Bello, sert en réalité de vente depuis des années de la drogue dite "Tramol.



La stratégie mise en place par le commissaire central de Kribi Mounchipou Fochive a permis de le « cueillir » en flagrant délit de vente de ce comprimé dangereux pour la santé. La perquisition de ladite structure, a abouti à la saisie du Tramol ( tramadol ndlr) conditionné sous plusieurs variétés avec de multiples et nombreuses déclinaisons. Des produits aphrodisiaques sous diverses formes ont également été saisis. Le patron des lieux a ainsi été interpellé en même temps que deux de ses clients. Son subterfuge, c’était de ne disposer sur des étalages que quelques produits qui servent de couverture de son activité délictuelle.



D’après une autre source autorisée au commissariat central de la ville balnéaire, l’opération se poursuivra avec le traçage des fournisseurs ainsi que les relais dans les agences de voyage. Plus loin les points de vente en détails seront visités. Précisons que le tramol coûte 1000 frs cfa le simple comprimé. C’est une drogue prisée par des conducteurs de moto. Ce qui explique que certains aient sérieusement perturbé le bon déroulement de l'opération cette nuit-là par des actes de vandalisme tels que l'attaque physique des fonctionnaires de police avec des coups de poing et le jet des cailloux.



Notons que le carrefour Bello n’est pas le seul grand foyer de vente des stupéfiants dans la ville de Kribi. On en retrouve dans des secteurs comme Ngoye Réserve derrière le lycée technique, Afan Mabe du côté de l’antenne Orange, Mboamanga derrière le cimetière situé face l’hôtel Palm beach et au carrefour Picad à Talla. D’ailleurs, une opération menée jeudi 2 septembre par les fins limiers du central Fochivé a permis de démanteler une base commerciale de cannabis et de chanvre indien au carrefour Picard. La boutique qui y servait de marché a été scellée et le tenancier mis sous exploitation policière. Preuve que le commissaire central de Kribi est résolument engagé à combattre ce phénomène, fut-ce contre ses propres collaborateurs dont certains, véreux, consomment eux-mêmes ce qu’ils appellent à travers des codes utilisés dans ce milieu, « l’herbe et le cailloux ».