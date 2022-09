CAMEROUN :: Il demande le divorce parce que son épouse est une voleuse :: CAMEROON

Après six mois de mariage, un homme veut mettre un terme à sa relation avec son épouse. Il accuse cette dernière d’être une voleuse professionnelle, qui dilapide ses biens pour ravitailler son ex-mari et père de ses enfants.

«S’il y a quelque chose que je reproche particulièrement à mon épouse, c’est son vol» Cette phrase, Thomas, 55 ans et gardien dans une structure de la place, n’a pas cessé de la répéter tout au long de sa déposition devant la barre du Tribunal de premier degré (TPD) de Yaoundé. Il ne veut plus de Valentine comme épouse. Cette volonté se manifeste par une procédure en divorce, qu’il a engagé devant cette juridiction il y a quelques mois déjà. Cet homme, de petite taille, accuse son épouse, de forte corpulence, d’être une grande voleuse, qui dilapide ses biens pour alimenter son précèdent mariage. Présente à cette audience, Valentine a donné sa version des faits.

Tout commence en juin 2017, quand Thomas fait la rencontre de Valentine, dans un débit de boissons à Yaoundé. «C’était un coup de foudre», s’est-il souvenu, dès sa première prise de parole. Les deux tourtereaux n’ont eu qu’un mois pour s’étudier et fixer la date de leur mariage. Thomas relate qu’avant leur mariage civil et religieux, sa fiancée habitait dans une chambrette avec ses enfants. Ils ont déménagé dans un appartement luxueux qu’il louait, juste après le mariage. Il souligne en outre que la condition qu’il avait donné à Valentine pour l’épouser était qu’elle lui fasse des enfants. Celle-ci a accepté. Pour démontrer son engagement dans son nouveau foyer, la dame lui a proposé de reconnaitre ses deux jeunes enfants issus d’une précédente relation. «Étant le fils unique à mes parents, j’avais besoin d’une femme féconde pour agrandir la famille. Ma Valentine était celle-là que j’avais tant cherché. Elle m’avait assuré que le père de ces enfants est un malade mental», a-t-il précisé. Thomas déclare qu’il assurait son rôle de père vis-à-vis de ses enfants, pendant les uns mois de fiançailles, et après le mariage.

Mariage précoce.

Le 28 juillet 2017, un mariage pompeux a été organisé à leur honneur sous le régime monogamique et la communauté des biens. A en croire les dires de Thomas, c’est sous la pression de Valentine, qu’ils ont précipité leur union. «C’était un mariage précoce. C’est elle qui a financé la cérémonie de mariage et sa dot. Elle voulait se marier le plus rapidement possible. Je ne savais pas pourquoi.» Trois mois après leur mariage, Thomas déclare qu’il a commencé à découvrir le visage de la femme qu’il a épousé. Il s’est rendu compte que son épouse ne pouvait plus procréer, et que les deux enfants qu’il avait reconnus étaient en réalité ses petits-fils. Il a aussi découvert que Valentine était à son quatrième mariage, et mère de cinq grands enfants. «C’était un complot entre ma femme, sa fille, la vraie mère des enfants, et son beau-fils, pour m’escroquer. J’ai gardé sa fille dans ma maison sans savoir qu’elle est la véritable mère des enfants que j’ai reconnue», s’est lamenté le père de famille.

Poursuivant son témoignage, Thomas a exposé au tribunal la litanie de ses déboires conjugaux. Il dit que pendant les six mois qu’il a passé au côté de Valentine, il était devenu le garçon de ménage dans sa propre maison. «C’est moi qui faisait à manger et je repassais tous les vêtements. La lessive et la vaisselle faisaient aussi partie de mes corvées quotidiennes.»

Trois millions de francs

Pour ce qui est des faits de vols reproché à son épouse, Thomas relate que Valentine a volé son téléviseur écran plat pour aller donner à son ex-mari, et père de ses deux derniers enfants, un homme de 80 ans. De plus, Thomas soutient que sa femme continue de fréquenter cet homme aux vues et au su de tout le monde. Il se souvient par exemple que le 3 décembre 2017, de retour du travail, il a surpris son rival chez lui avec son bermuda. «Ce jour-là, cet homme m’a volé trois millions de francs avec la complicité de mon épouse.» Décidé à en découdre avec son épouse, le gardien a déclaré que son épouse fait partir d’un gang spécialisé dans la fabrication des faux billets de banque. Il précise en fin qu’il les a d’ailleurs dénoncés auprès des autorités compétentes.

Souriante tout au long de la déposition de son mari, Valentine a rejeté d’un revers de la main toutes les déclarations faites par Thomas à son encontre. Elle a regretté de s’être mariée à un voyou et à un homme irresponsable qu’est Thomas. Elle a déclaré que le monsieur dont son mari fait allusion n’est rien d’autre que le père de sa dernière fille, et qu’il y a 15 ans déjà qu’ils ne sont plus ensemble. Elle soutient que le 3 décembre 2017, ce dernier est arrivé dans son nouveau mariage pour avoir les nouvelles de sa fille, rien de plus. Elle dit également qu’elle n’entretient aucune relation extra conjugale avec un autre homme, et rejeté la faute de l’instabilité de son mariage sur une jeune fille, qui, selon elle, veut arracher son mari. Pour ce qui est des faits de vol qui lui sont reprochés, la dame affirme que se sont ses effets, fruits de son commerce, qu’elle a liquidés pour se nourrir puisque Thomas ne rationne pas à la maison.

L’affaire a été renvoyée au pour la continuation des débats et la comparution des témoins.