MONDE ENTIER :: Supergooal Casino vous présente AZTEC WIDS :: WORLD

Aztec Wilds est une machine à sous vidéo à 5 rouleaux et 4 rangées avec 1 024 trajectoires de gains, symboles Wild, Expanding Wilds, Sticky Wilds, avalanches gratuites et tours gratuits à multiplicateur évolutif. Le coût du tour est fixe (50 pièces) et la mise totale apparaît sur le bouton de mise.

A PROPOS DU SYMBOLE EXPANDING WILD DANS LE JEU

Quand une icône Expanding Wild apparaît au sommet d’un rouleau, elle s’étend pour recouvrir tout le rouleau. Plusieurs Expanding Wilds peuvent apparaître simultanément sur les rouleaux.

Les Expanding Wilds remplacent tous les symboles autres que Wild et peuvent apparaître sur n’importe quel rouleau hormis le 1er.

