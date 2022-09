CAMEROUN :: Suite des hommages à Roger Tchoula Motho Rentrée scolaire en rose pour les orphelins de Banfelouk :: CAMEROON

Galvanisé par la joie récoltée au stade du collège Saint Paul de Bafang où se sont joués le samedi 28 aout dernier, les finales du tournoi de football de l’unité spécial hommage à Roger Tchoula Motho, le maire de la commune de Banka, Joseph Nguessieuk, est allé l’a diffuser chez des enfants nécessiteux...

« Nous sommes heureux de vous voir. Soyez les bienvenues chez invités.»

Un vent de chaleur et de bonheur ponctuel souffle sur les bambins logés à l’orphelinat Joie de Vivre de Banfelouk ce dimanche 28 aout 2022. Les pensionnaires, tout en joie, saluent la venue de Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la Commune de Banka dans cet orphelinat. Après avoir présidé la veille les finales du tournoi de l’unité en hommage à Roger Tchoula Motho, le maire de la commune de Banka a voulu diffusé l’élan de joie suscitée par le tournoi de football vers les enfants sans parents ou abandonnés. Accompagné pour les besoins de la cause, par ses collaborateurs, amis et membres du comité technique d'organisation du TOURNOI DE L'UNITÉ (e) TCHOULA FOREVER, Monsieur le Maire a offert à ses enfants un important lot de dons. Il s’agit notamment des sacs, des cahiers, des crayons à bile et autres fournitures scolaires. Des denrées alimentaires, dont des sacs de riz et de sel, ont été remises aux pensionnaires de cet orphelinat. Cette visite Une s'inscrit dans la continuité de l'hommage manifesté pour pérenniser la mémoire de prince Roger TCHOULA MOTHO de regretté mémoire, à l'effet de signifier symboliquement au delà de l'immortalité de sa générosité légendaire, la continuité dont se fait porte étendard, Joseph Clovis NGUESSIEUK.

Face au maire de la Commune de Banka, la promotrice de cet orphelinat a demandé que la mairie pense à son équipement dans le cadre du projet municipal d’extension de l’énergie alternatif dans la commune de Banka. La mise en service d’un projet d’adduction en potable fait partie des sollicitations de cette promotrice. Elle compte aussi sur le maire de la commune de Banka pour densifier, au plan national comme international, le réseau de partenariat de l’orphelinat La joie de vivre de Banfelouk.

Le Maire de Banka s'est dit tout à fait disposé, selon les possibilités, à apporter un appui conséquent à cette structure sociale.