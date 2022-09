CAMEROUN :: Blogging Trois nouveaux nés dans la famille « voilà-moi » :: CAMEROON

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le groupe Voila Moi du blogueur Atome de son vrai nom YOUDJE Alain . Ce dernier a profité de la journée mondiale du blogging qui se célébrait lt ce 31 Mai pour présenter au public ses nouveaux bébés.



. Voila Moi Music, Voila Moi Cine et Voila Moi Gospel, sont les trois nouveaux produits de voila moi Group présentés ce mercredi 31 Août au Grand Mall de Douala .



Il faut dire que Ce groupe de média piloté depuis son lancement il y’a quelques années déjà par le jeune Atome ( entrepreneur numérique) a connu plusieurs changements considérables pour arriver à ce résultat . De Voila Moi media , on en est à Voila Moi media Group aujourd’hui ce qui décrit la vision de ce jeune passionné du digital dont le nom seul aujourd’hui est synonyme d’innovation et d’entreprenariat digital .



Le 31 Août était donc une journée chargée pour la jeune team Voila Moi qui avait prévu à cette occasion plusieurs activités parmi lesquelles la présentation de ses nouveaux produits. C’est donc par un talk sur le thème « entrepreneuriat numérique : construire et développer un média digital » que la journée va débuter.

Talk, qui a vu l’intervention de plusieurs panélistes de marque à l’instar de Merimé Wilson le fondateur de la plateforme Cameroun Ceo, Cyrille Bojiko le PDG du groupe Balafon média , Dania Ebongue le president de l’association des blogueurs, Edouard Tamba de MTN Cameroun et Atome Blogueur lui-même. Des enseignements de divers ordres ont donc été tirés des différentes interventions de ces illustres personnalités. Cyrille Bojiko dira par exemple :« Quand on se lance dans une affaire, il ne faut pas compter sur l’Etat qui n’attend que sa part », cela pour souligner le fait que plusieurs n’arrivent pas à tenir parce que dès le début ils comptaient déjà sur x ou y surtout sur l’Etat qui parfois n’en a rien à foutre.



A la suite du Talk, une petite demo pour montrer au public comment le groupe Voila Moi Music travaillera désormais à été offerte au public .

Enfin , la soirée, etait le moment choisi par l’organisateur pour présenter au public ces trois nouveaux chouchous de Voila Moi . Sous la direction d’Atome, on a pu se rendre compte de l’évolution, et de la véritable mutation du Desormais groupe. Pour les amoureux du blogging, on ne peut s’attendre qu’à un contenu encore plus de qualité pour pouvoir permettre à cette évolution de restée diachronique de telle sorte qu’en 2025 on puisse avoir la ‘’Web TV Voila Moi’’ comme l’a annoncé Atome le fondateur de Voila Moi Group.