Challenge inter-orphelinat : un challenge relevé

Les 26 et 27 Août 2022, 4 structures d'accueil pour enfants démunis se sont affrontées dans le cadre de la première édition du challenge inter-orphelinat, organisée à Yaoundé.

Initié par l'association Brice Biboum en abrégé ABB, le challenge inter-orphelinat, pour sa première édition, a eu lieu à l'espace culturel Quartier Mozart, sis au carrefour mvog-mbi.

Durant 2 jours, les pensionnaires des orphelinats Divin et Sainte Rita de Cascia, ainsi que ceux de la fondation Nkoni et les filles du Foyer Espérance, se sont amusés à compétir dans 8 catégories. Il s'agissait précisément de danse, chant, humour, sketch, bricolage, dessin, lecture et poésie.

Tous ont donné le meilleur d'eux. l'énergie, l'engagement et la détermination étaient au rendez-vous. Le talent brut et remarquable de ces enfants, a donné du fil à retordre au jury, composé essentiellement de professionnels de différents arts.

L'orphelinat sainte Rita de cascia en sort, en a tiré le meilleur parti, grâce aux prestations de ses pensionnaires ayant remporté les prix de la meilleure performance en dessin, lecture, danse, humour, sketch. Le foyer espérance des filles, a vu ses filles se défouler et se donner à fond. Avec des prestations originales et pleines d'énergie, les filles ont remporté, au delà des prix de la meilleure performance en poésie et bricolage, le prix spécial de la créativité. L'orphelinat Divin, représenté par des enfants de moins de 12 ans, n'est pas rentré sans titre, à côté du prix spécial de la discipline, ces enfants ont mérité le prix de la meilleure performance en chant.

Un résultat qui démontre non seulement que, le talent n'a pas d'âge, encore moins de milieu ou de situation sociale.

" L'objectif du challenge inter-orphelinat est de promouvoir une saine émulation chez les enfants démunis, faire une levée de fonds et de dons pour eux, tout en tenant compte de leur épanouissement. Il est aussi question de changer le regard et la perception des uns et des autres sur ces enfants, afin que ces pensionnaires ne soient plus regarder avec tristesse parce qu'ils sont orphelins ou enfants de la rue, mais qu'ils soient simplement vus comme des enfants ayant quelque chose à offrir. Nous voulons détecter, encourager leur talent et les mettre en avant afin qu'ils puissent avoir aussi l'opportunité de faire des choix de carrière par passion et non par défaut. Cette première édition ayant été une réussite totale, c'est avec beaucoup d'espoir et une dose d'assurance, que la prochaine édition se prépare". Présidente ABB