À quelques jours de la tenue du Central Africa Business Energy Forum (Cabef) les initiateurs ont tenu à clarifier certaines zones d’ombre via un communiqué

Les 8 et 9 septembre prochain, la ville de Douala au Cameroun va abriter l’édition 2022 du Cabef . Cette édition de ce rendez-vous qui a été entachée malheureusement par des accusations de violation de propriété intellectuelle de la part d’une entreprise basée à douala Business Facilities Corporation Group (PML) pour ne pas la citer qui se revendique d’être propriétaire des logos , images et même savoir faire utilisez par l’organisation du Cabef.

Suite à ces allégations qui ont été pompées à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux, Nathalie Lum la chairwoman du Cabef rejette toutes ses accusations en bloc.

A travers un communiqué quelle a rendu public le 1er septembre dernier, elle déclare que ces accusations sont sans fondement . Si elle regrette que ces allégations aient eu un impact négatif sur l’organisation et la réputation de son événement, elle rassure tout de même toutes les parties prenantes que toutes les dispositions ont été prises afin que le forum se passe dans des conditions idéales. « Nous rassurons nos partenaires, sponsors, conférenciers, délégués et auditoire en ligne que nous avons pris des mesures appropriées pour répondre à ces allégations sans fondement. Les autorités compétentes ont été saisies et des mesures adéquates seront prises.» a-t-elle précisé.