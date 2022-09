CAMEROUN :: BAOBAB AFRICA PRIZE 2022:EL HADJ YAOUBA,maire de Bibemi primé pour ses nombreuses réalisations :: CAMEROON

La Grande cérémonie de remise du Prix d'Excellence Managériale à EL HADJ YAOUBA Yedi Armand, Maire de la commune de Bibemi, s'est tenue le 3 Septembre 2022 dans la localité éponyme située à une soixantaine de kilomètres de Garoua, région du Nord.

Très remarquée, la présence du représentant du Préfet de la Benoue, du sous-préfet, des personnalités invités, des maires des communes voisines, du maire A1 de Garoua 2, des ONG partenaires, des chefs d'une cinquantaine de village, des médias venus de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua.

Le Prix Baobab AFRICA a été remis au Maire de Bibemi par le Président national du Comité du Prix Baobab AFRICA, Malcom Barnabé Paho accompagné par Mbane Kamessala Adrienne Laetitia, Harira Bouba, Haman Daniel, Tankeu Wilfried.

Il faut signaler que tout cela s'est déroulé lors de la finale de la toute première édition du championnat de vacances de Bibemi qui a vu 26 équipes participantes du 7 août au 3 septembre 2022.

À la clôture, les meilleurs élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont reçu des manuels scolaires, les titulaires du baccalauréat ont reçu 25 000f chacun comme bourses. Tout cela payé personnellement par le Maire de Bibemi, El Hadj YAOUBA Yedi Armand.

Les équipes finalistes ont reçu des primes, des trophées et des médailles, le match a été dirigé par des arbitres féminins professionnelles venus de Garoua.

Devant plus de 2500 spectateurs et de nombreux et variés groupes de danses traditionnelles, la double cérémonie a été mémorable et conviviale.

Elle s'est achevée par une grande et copieuse réception à la résidence du Maire.

El Hadj YAOUBA Yedi Armand, Maire de Bibemi est primé grâce aux nombreux forages construits dans les villages, les panneaux solaires, de nombreux appuis aux établissements scolaires et aux centres de santé, la réfection des routes, marché , écoles.