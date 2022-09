CAMEROUN :: Année académique 2022-2023 : Une rentrée scolaire en pointillées. :: CAMEROON

C’est sur fond d’un exercice à la Toto tire Nama que se déroule la rentrée scolaire cette année. Entre les syndicats de défense des droits des enseignants et le gouvernement de la République, ce n’est pas la sérénité. Un communiqué issu de 5 membres du gouvernement annonce une rentrée sans incident alors que les syndicats lancent le mot d’ordre de boycott.

La principale pomme de discorde est la satisfaction des revendications des mouvements syndicaux OTS et OTA. Il dénoncent la « mauvaise foi » du gouvernement qui n’a pas satisfait à ces revendications conformément à leur accord commun ayant abouti à la levée du mot d’ordre du débrayage qui avait paralysé l’école au cours de l’année académique 2021-2022.

Sur le sujet, Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics titre «Ça repart ». Ce 5 septembre plus de six millions d’élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l’école sur l’ensemble du territoire national, après trois mois de vacances. Le week-end a été marqué par les derniers préparatifs dans les établissements scolaires et au sein des familles. Infos Majeures indique plutôt les « Assurances contre incertitudes ».

Pour le journal, Le gouvernement de la République rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée et un meilleur déroulement de l’année scolaire. Cependant, certains observateurs émettent des doutes en évoquant certains facteurs tels que le contexte économique actuel qui est difficile pour les parents, la résurgence de la pandémie de la Covid-19, la menace permanente du mouvement OTS . Ce que le quotidien Le Jour qualifie de «Rentrée scolaire sur fond d’appel à la grève ». Le quotidien Mutations conclue par «Le casse-tête OTS ». Des revendications insatisfaites font planer une nouvelle grève des enseignants. Ce que le gouvernement a déjà fait et ce qui reste à faire.

Le quotidien Le Messager est allé dans le NOSO pour parler de «Péril sur la rentrée scolaire ». En dépit du déploiement de l’Armée et les assurances des autorités administratives à la communauté éducative, des séparatistes annoncent que les écoles vont rester fermées.

Génération Libre opte pour une «Rentrée sans accident ».Pour le journal, La Gendarmerie Nationale sévit sans état d’âme depuis près d’une semaine sur l’axe Yaoundé Boumnybel-Pouma : De nombreux ‘’ chauffards ‘’ sont passés à la trappe des Pandores le samedi 03 septembre 2022 sous la vigilance du Chef d’Escadron Gontran Hans Belle Ngame. Chef du Détachement Alpha dans le cadre de l’opération ‘’ Zéro accident sur les différents axes routiers à la veille de la rentrée scolaire 2022.