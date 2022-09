CAMEROUN :: Général Pierre Semengue : « Je ne m’attendais pas à ce que mon fils Eto’o me limoge » :: CAMEROON

Rien ne va plus entre le général Pierre Semengue, président de la league professionnelle du Football et Samuel Eto’o Fils, président de la Fédération Camerounaise de Football FÉCAFOOT . Et pour cause, la dernière Assemblée générale de l’instance faitière du football Camerounais tenue le 27 Aout 2022 a décidé de la dissolution de la league professionnelle du football Camerounais. Ce qui n’est pas du gout du général qui a déversé sa bile au cour d’une interview accordée à Magic FM, une radio émettant à Yaoundé. Il s’est prononcé notamment sur :

Son rôle dans le football professionnel

Je n'étais qu'un pot de fleur au conseil de transitoire du football professionnel. C'est la Fécafoot qui faisait tout. Je pensais que Samuel Eto'o voulait vraiment rassembler les acteurs du foot , voilà pourquoi j'avais accepté sa main tendue en lui faisant confiance.

L’argent de la league

Je lui ai même donné des conseils pour sa campagne. Je l'ai pris comme un fils. Il m'a promis que j'étais là pour normaliser la league , mais malheureusement rien n'a été fait , même l'argent de la ligue a été récupéré par la Fécafoot .

Samuel Eto’o Fils

Je voulais vraiment que les choses s'arrangent mais Eto'o n'est pas sincère. Il promet beaucoup de chose mais rien ne se réalise. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils me limoge. Je m'attendais à ce qu'on se rencontre pour s'entendre car il y'avait trop de problème. Les problèmes de nomination , les problèmes de salaires , jusqu'à aujourd'hui les personnels de la ligue n'ont pas été payés.

La Fécafoot

La Fécafoot n'a pas compétence pour dissoudre la ligue. La ligue est membre de la Fécafoot , elle est une association déclarée au Minat. Une association ne peut pas dissoudre une autre. La ligue est une entité indépendante juridiquement , financièrement .

Dissolution de la league

C'est complètement idiot tout ce que j'entends là. Je suis étonné par les agissements de mon fils Eto'o. Il ne m'a même pas averti qu'il allait valider la dissolution de la ligue. J'ai sollicité une rencontre , mais j'entends à la radio que la Fécafoot a validé la dissolution.