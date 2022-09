Football , Lions indomptables du Cameroun: Nkoulou et Mandjeck de retour ? :: CAMEROON

Après plusieurs années d’absence, les deux joueurs font partie de la liste des 36 joueurs présélectionnés par le sélectionneur national Rigobert Song.

Les 19 et 27 septembre prochain, les lions indomptables du Cameroun vont affronter en matchs préparatoires du mondial au Qatar, l’Ouzbekistan et la Corée du Sud.

Dans l’optique de ces deux rencontres le sélectionneur des lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song a dévoilé ce jour une liste de 36 joueurs succeptibles de prendre part à cette double confrontation.

Si on note des absences de certains noms ronflants , on note aussi des retours assez remarquables parmi lesquels ceux de Georges Constant Mandjeck et Nicolas Nkoulou.

Le premier qui vient de senga avec le club de première division chypriote Nea Salamina n’avait plus été appelé depuis 2012 quand au second , ancien capitaine avait mis sa carrière internationale entre parenthèses après l’épopée victorieuse de 2017 , il avait été présélectionné en 2021 par Tony Conceicao pour participer à une rencontre comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 après une longue médiation qui avait vu l’implication du ministre des sports , malheureusement, il n’avait pas honoré à cette sélection.

Récemment transféré au club grec de l’Aris Salonique, Nicolas Nkoulou pourrait faire son grand retour dans une sélection qui a certainement besoin de renfort au niveau du secteur défensif avec l’absence dès tôlier comme Ngadeu et Oyongo.

La liste des préselectionnés en dessous