En prélude à la rentrée scolaire 2022/2023 qui démarre lundi, le jeune philanthrope a offert des fournitures et des kits à près d’un millier d’élèves originaires des zones anglophones.

Des bénédictions comme on en a jamais connu, de la part des parents démunis déplacés internes vivant à Kribi. Cela a été vécu dimanche 28 août dernier à Londji, à quelques encablures du centre urbain de la ville balnéaire du Sud. Pendant la clôture du championnat éponyme, Célestin Lucien Piado, devant des convives de renommée internationale à l’instar du légendaire Albert Roger Milla, a mené une œuvre sociale de grande envergure s’inscrivant dans le concept « un enfant déplacé interne, une pension scolaire complète ».

Ainsi, des fournitures et kits complets ont été distribués à environ 5 enfants originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et quelques centaines d’autres élèves issus de plusieurs composantes ethniques de la contrée. Un geste ponctué d’un caractère humanitaire qui marque son ancrage dans sa localité. « Piado nous l’avait promis, et il l’a fait. Nous n’avions aucun doute car c’est un homme de parole » déclare Arielle Bonti. « Mon mari est actuellement souffrant. J’ai 4 enfants. Tous ont entièrement été pris en charge par ce jeune homme généreux. Vraiment Lucien Piado que Dieu te remette ça au triple » bénis une maman originaire de Buea. « J’ai perdu mon mari à Bamenda. Il avait été tué par les ambazoniens. Je suis arrivée ici l’an passé et je me suis installée à Londji. Lorsque j’ai appris l’initiative de Piado, je me suis rapproché de lui. Voilà que mes trois enfants orphelins ont reçu des fournitures scolaires adéquats pour couvrir toute l’année » se réjouit une veuve. « Je remercie tonton Lucien Piado pour ce joli sac qu’il m’a offert, avec 15 cahiers, des bics, traceuses et une trousse. Je suis persuadée que ça va me servir à obtenir mon Cep cette année et papa sera fier de lui et de moi dans sa tombe où il se trouve » articule avec grande émotion la petite Murielle, âgée de 10 ans.

Donner du sourire aux lèvres et de la joie dans les cœurs des parents et des enfants issus des couches sociales de conditions précaires, le jeune chevalier de l’ordre national de la valeur en a fait son crédo. Lui qui, issu lui aussi de parents très pauvres, peine à voir des enfants rester à la maison lors d’une rentrée scolaire faute de moyens. C’est la raison pour laquelle depuis quatre ans, il investit dans l’humanitaire en dépensant plus d’une dizaine de millions chaque fin de vacances en faveur des démunis. Dans le même sens, un don considérable a été fait en faveur d’un orphelinat de la ville de Kribi dénommé centre d’accueil des enfants affligés de Beniel. Un package et denrées alimentaires de première nécessité et d’un écran plasma pour le bien-être de ces enfants dont les parents sont partis très tôt.

REACTIONS

Henriette Ndjatchou, promotrice de l’orphelinat de Beniel "Ces orphelins iront sereinement à l’école"

Le centre d’accueil des enfants affligés de Beniel dont je suis la promotrice allie des enfants orphelins, les enfants de la rue et les enfants vulnérables. Ils sont au nombre de 45 au total. On y retrouve des Bantous et des enfants autochtones pygmées Bagyelis. Parmi eux une dizaine est scolarisée. Presque tous pourraient aller à l’école. Mais j’ai des difficultés à assurer leur pension même s’il est vrai que, avec l’implication du délégué départemental des affaires sociales, leur scolarité est gratuite. Mais il faut bien des âmes de bonne volonté qui peuvent offrir des fournitures scolaires et un peu d’argent pour la mobilité pour se rendre à l’école. Seule, je ne peux rien. C’est pourquoi je remercie beaucoup cet homme au grand cœur, Lucien Piado. Ce que le Seigneur a permis qu’il m’offre cet après midi aidera pour ces enfants, surtout en ce qui concerne l’alimentation. C’est tellement capital pour moi. Les enfants pourront aller sereinement à l’école puisqu’ils ont déjà le nécessaire. Ils mangeront lorsqu’ils rentreront de l’école. Car ces denrées peuvent couvrir une période de trois mois. Entre temps je prie Dieu pour qu’un autre donateur vienne faire une action de Grace.

Célestin Lucien Piado, acteur humanitaire " Venir en soutien aux enfants victimes du NoSo "

Vous avez ici des élèves du secondaire, qui se démarquent par de meilleurs résultats scolaires, bien qu’étant issus des familles pauvres comme moi hier. Ce sont ces jeunes scolarisés qui vont porter haut le flambeau du village Londji et ses environs. En tant qu’élite il est de mon devoir d’encadrer, d’accompagner et d’assister cette jeunesse qui a fortement besoin de nous. Je me suis présenté comme un modèle parce qu’ils connaissent mon histoire. Je suis issu d’une famille très pauvre. Et je pense que nous ne devons pas abandonner cette jeunesse pendant les vacances. Car comme vous le savez la fierté d’un parent c’est de voir son enfant aller à l’école. Notre objectif premier c’était le rassemblement des populations venues des 10 régions dans une optique du vivre ensemble harmonieux. C’est surtout de rassurer les déplacés du Nord-ouest et du Sud-ouest qui sont installés dans notre localité. Nous leur disons qu’ils sont au Cameroun donc ils sont chez eux. C’est pourquoi nous permettons que les enfants victimes de frustration au NoSo, puissent bénéficier de cet encadrement ici. Pour la circonstance, nous avons apporté un appui scolaire individuel pour chaque enfant, qui est de l’ordre de 40.000fcfa pour chaque élève du primaire dans le sens d’un paquet minimum pour la rentrée scolaire. Ajouté à ceux-là, nous avons des enfants désœuvrés, des orphelins. Vous avez remarqué que nous avons donné un appui considérable au niveau de l’orphelinat qui se trouve à Kribi 2e. Cet orphelinat s’est rapproché de nous pour présenter ses difficultés. Nous avons alors trouvé vital, pour magnifier ce côté social que prône notre président le grand camarade Paul Biya, de faire un geste de charité en faveur de ces orphelins Nous leur avons apporté notre soutien.