Bandjoun. Grâces et louanges rendues à Dieu, honneurs appuyés au généreux donateur et accueil festif à l’école Catholique de Soung, re-née de ses vestiges. C’est dans cette ambiance inédite que le diocèse de Bafoussam a réceptionné le don du Président Directeur Général de PETROLEX M. NDJIKE FOTSO Gabriel le 14 mai 2022 à Bandjoun.

La symbolique profonde de cette cérémonie se trouve dans sa programmation : au lendemain de la célébration de Pâques. Les autorités du diocèse de Bafoussam auraient voulu prolonger la joie de la résurrection du Christ qu’elles n’auraient pas procédé autrement. On comprend dès lors le concert de louanges et de bénédictions qui a ponctué cette journée de bénédiction de l’Ecole catholique de Soung. Louanges, naturellement à Dieu qui a pourvu, qui a oint de générosité le Président Directeur Général de PETROLEX M. NDJIKE FOTSO Gabriel, et bénédictions à l’endroit du donateur.

De résurrection, il en était évidemment question de cette Ecole catholique de Soung, tombée en ruines depuis des décennies, presque disparue, puis revenue à la vie, après une mutation complète, du fait d’un fils de quartier, qu’on n’a pas hésité ici à rebaptiser Ange Gabriel. L’honneur de ce florilège de bénédictions et d’éloges revient au Pape François qui écrit : «Sa Sainteté François accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à NDJIKE FOTSO Gabriel et invoque par l’intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance des grâces divines.» Ensuite c’est au tour de Monseigneur Paul Lontsie-Keune, Evêque de Bafoussam, célébrant principal et maître des lieux, de lui délivrer un certificat de reconnaissance : « Ce document est remis à Monsieur Gabriel NDJIKE FOTSO pour le don de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements à l’Ecole Catholique de Soung. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit descende sur vous et demeure toujours. »

L’office de bénédiction se passe dans une chapelle de circonstance, avec un aréopage de concélébrants dont entre autres Monseigneur Paul Lontsie-Keune bien sûr, Dieudonné Watio, Evêque émérite de Bafoussam, Abraham Kome, Evêque du diocèse de Bafang et Président de la Conférence épiscopale du Cameroun, l’Abbé Pierre-Marie Célestin Kengne, Directeur diocésain et Secrétaire à l’Education catholique…

Le tout Ouest administratif s’est mobilisé dans la suite du gouverneur Augustine Awa Fonka : le préfet du Koung-Khi Jean Daniel Djoboïna, le sous-préfet ; les politiques n’étaient pas en reste ainsi que les patrons d’entreprises d’envergure. André Siaka, Albert Kouinche, Pola, Emmanuel Chatué, etc. Les invités spéciaux à l’instar de l’ancien ministre Michael Tomdjo, l’ancien bâtonnier Charles Tchoungang, Fritz Ntonè Ntonè l’ancien Délégué du gouvernement… Présence remarquée de Madame Antoinette Zongo, Préfet Mefou & Akono, fille adoptive de Bandjoun depuis son passage comme préfet du Koung-Khi. Le roi Bandjoun, conduisant une forte délégation de têtes couronnées et de notables, avait également fait le déplacement.

Un adage dit : «Qui dit merci en redemande». Et cela s’est vérifié dans le propos de la mère du généreux donateur (intervenue après de nombreux orateurs), la bien nommée maman Marie, qui n’a pas voulu laisser deviner sa pensée dans son mot de remerciement : «Que Dieu lui donne davantage de force et à vous tous, puisque comme vous le savez, une seule main ne peut pas attacher un paquet, afin que, à l’instar de cette école, puisse également pousser une petite chapelle pour nous.» Ainsi exprimé, aussitôt programmé. C’est un secret de polichinelle que de dire que le projet de la construction de l’église de Soung est déjà sur la table du Président Directeur Général de PETROLEX.

Mais revenons à la vedette du jour, l’Ecole catholique de Soung dont la rétrocession et la bénédiction se sont faites dans la pure tradition catholique. Après la remise de la clé à l’évêque de Bafoussam par le Président Directeur Général de PETROLEX, il y a eu la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque commémorative, la signature du livre d’or et la visite guidée des lieux. Un défilé solennel des invités qui n’ont pas caché leur émerveillement devant ce petit bijou architectural signé Luc Waffo, de WALK CONSTRUCTION mais plus encore face à la générosité du donateur.

A la fin, Mgr Paul Lontsie-Keune placera l’école catholique de Soung en de saintes mains : «Nous voulons confier ce lieu et les enfants qui y seront à la protection de la Vierge Marie, mère de Dieu et mère de l’Eglise.»

Gabriel NDJIKE FOTSO

«J’ai l’intention de décrocher d’autres diplômes»

Dès le lendemain du départ en congés, mon père FOTSO Jean, à qui je rends un vibrant hommage à titre posthume, nous envoyait régulièrement passer nos vacances auprès de notre grand-mère ici à Soung. Nous passions trois mois de vacances à aller travailler dans les champs. C’est ainsi que nous nous sommes familiarisés avec l’école catholique de Soung qui était complètement délabrée. J’étais très troublé de voir cette école dans cet état. Pour quelqu’un comme moi qui avais fréquenté l’école maternelle Maria Goretti, l’école Saint Gérard à Douala, un tel délabrement pour une école était inadmissible.

Je m’étais promis de faire un jour en sorte que l’école catholique de Soung ressemble à ces écoles que nous admirions tant. Mais malgré cette volonté et cette ambition, cette réalisation n’a été possible que grâce à l’appel de Dieu. Les hommes pensent très souvent qu’ils sont forts, mais ils ne le sont pas. Si nous avons pu y parvenir, c’est parce que Dieu nous l’a demandé et nous a donné les moyens de le faire. Pour moi, l’école catholique de Soung est notre testament pour l’humanité.

Je prie Mgr Paul Lontsie-Keune de transmettre mes remerciements les plus sincères au pape François pour m’avoir décerné ce que je considère comme le premier diplôme de l’école catholique de Soung. Je le prie également de transmettre au pape François que j’ai l’intention de décrocher plusieurs autres diplômes.



Maman Marie Mère du donateur

Que Dieu donne davantage de force à votre fils pour que, à l’instar de cette école, puisse également pousser une petite chapelle pour nous. J’ajoute mes remerciements aux vôtres et félicite son épouse que j’encourage à toujours bien prendre soin de lui afin qu’il se déploie avec plus de ferveur pour réaliser d’autres œuvres en faveur de notre quartier.



Dr Fritz Ntonè, Ancien délégué du gouvernement de Douala «Le nom de Gabriel FOTSO NDJIKE va rester à jamais dans les annales»

Ce qu’on a vécu ce matin, c’est une œuvre qui vaut doublement la peine parce que laisser une église, laisser une école c’est quelque chose de spirituellement très fort, mais se préoccuper aussi de l’avenir de la jeunesse, du devenir du village, de la région et du pays est une bonne chose. Le nom de Gabriel FOTSO NDJIKE va rester à jamais dans les annales de Soung Bandjoun, de Bafoussam, de l’Ouest et de tout le Cameroun.

Alexandra Audrey Djuissi Wague, élève du CM1

«Que le Seigneur bénisse Monsieur NDJIKE FOTSO Gabriel et sa famille.»

On est en train d’inaugurer notre école aujourd’hui, en rendant grâce au Seigneur qui a permis que cela se réalise.Je remercie Monsieur NDJIKE FOTSO Gabriel de nous avoir offert cette belle école. Et je prie le Seigneur de bénir sa famille et lui.

Mrs Kouam Carole, teacher «We ask God to give Mr NDJIKE FOTSO Gabriel more means to continue to improve the development»

«I’m in lack of words to express what he did for us, because it’s the very first time we have a catholic school being comfortable like this, modernly… So we are very happy and we thank God for what He has given to Mr. NDJIKE FOTSO Gabriel and we ask God to give him more means to continue not only for catholic schools but other schools to improve the development of our division and our region.

All what we have to do now as teachers is to train more children who will grow up and be like him and continue with what he started, so that the development of our country will keep on going ahead.» All we have to do is, continue keeping the school clean and to do our job correctly.

Contre tout, mais vent debout !

Le titre de l’ouvrage peut paraître pessimiste. Mais il n’est rien de plus positif, de plus prometteur. Comment s’en sortir quand tout vous confine au désespoir ? Réponse en 31 leçons.

C’est une invitation à prendre ses responsabilités, à prendre son destin en main. L’auteur, à travers son expérience personnelle, montre que rien n’est perdu, même si l’on est seul, désemparé et loin des siens. Bien au contraire. Quand on est dos au mur, il ne vous reste plus qu’à avancer.

C’est l’histoire autobiographique d’un étudiant parti poursuivre ses études en Belgique, confronté à toutes sortes de difficultés, mais qui réussit à s’en sortir. Sous-titré, «Les 31 règles d’or de l’étudiant qui vit loin de sa famille», cet ouvrage est un véritable guide pour les étudiants qui s’inscrivent loin des leurssur des campus étrangers, mais aussi pour les parents qui, souvent, peuvent sous-estimer ou ne pas être suffisamment imprégnés des réalités des études dans les pays lointains. Plus généralement, il s’adresse à tous ceux qui ont des challenges à relever, ainsi que le révèle la dédicace de l’auteur : «À ces personnes qui se battent au quotidien afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles ; accrochez-vous, tombez mais relevez-vous.», P. 16.Beaucoup l’ont dit bien avant Cédric Kamga, il ne s’agit pas ici d’une simple théorie. Il s’appuie sur une expérience vécue et éprouvée.

Il raconte un sinueux cheminement de 5 ans d’études, jalonné d’embuches, de moments alternés de doutes et d’espoirs, d’occasions manquées, de réajustements avant les nouveaux départs, d’aiguillage méticuleux, d’obstination et de détermination, et finalement d’aboutissement heureux. Le médecin qu’il est devenu, au bout d’un parcours chaotique, se dévoile entièrement dans cet ouvrage simple, fluide, au style direct, dont chaque chapitre apparaît comme un tableau de bord pour l'étudiant en proie aux dures réalités des études à l’étranger.

Pour tout dire, Seul apparaît comme un véritable précis sur la vie d’un étudiant face à son destin, décliné en 31 leçons assimilées par l’auteur qui les partage volontiers. S’il n’est pas positionné comme un livre sur le développement personnel, il y ressemble à bien des égards.Un proverbe bandjoun dit : «C’est toujours auprès de son prochain qu’un oiseau apprend à faire son nid». Certains étudiants se fourvoient sur leur parcours faute de guide ou de conseiller et échouent lamentablement ou se retrouvent sur des trajectoires improvisées sans garantie de succès.

Tout au long de ses 166 pages, Seul délivre des leçons de vie, des secrets de réussite, des astuces pour se sortir d’embarras. Les thèmes-leçons vont de l’humilité à la confiance en soi, en passant par la foi, l’action, la persévérance, la gratitude, la générosité…

«La vie ou la nature nous apprend des leçons à travers nos expériences et tant que nous ne les avons pas retenues, des circonstances se répèteront jusqu’à ce que nous les assimilions.», dit l’auteur en parlant de l’humilité. Une remise en cause permanente est nécessaire si l’on ne veut pas s’enliser dans une réalité enfermée dans le prisme déformant de notre égo surdimensionné.

Le lecteur y découvrira beaucoup de sagesse, puisée dans les réflexions de différents penseurs, témoin de la grande culture et de l’ouverture d’esprit de l’auteur.

*Seul, 166 pages, Dr Cédric Kamga, Éditions Argenlivre, 2021

