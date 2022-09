CAMEROUN :: David WelajiItembe «Les parents doivent beaucoup dialoguer avec leurs enfants et subvenir à leurs besoins fondamentaux» :: CAMEROON

David WelajiItembe est enseignant d’Histoire-Géographie-Ecm et Chr/Eva au collège Libermann à Douala, avec pour spécialité l’Education à la vie et à l’amour. C’est à ce titre que nous l’avons sollicité pour conseiller les parents et les enfants sur leur période de puberté.

La puberté est une période charnière délicate de la vie des enfants. A quoi doivent faire le plus attention les parents quand leurs enfants entrent dans cet âge ?

La puberté est une période de la vie où la pilosité de l’enfant se développe ; la période de la vie où le corps du jeune enfant subit d’importants changements, physique et psychologique,le préparant ainsi à la vie adulte. Elle est très délicate où le jeune, par ses actes, peut construire ou compromettre son avenir, ce qui peut être considéré comme un échec de la part des parents.

A cet âge, les parents doivent le plus faire attention aux caractéristiques de la puberté : car le jeune pubère manifeste le désir d’être autonome, de s’affirmer, de sortir de la dépendance ou du contrôle parental. Il est animé par le désir de recréer le monde, de découvrir les idées et surtout, il est attiré par l’autre sexe ; il veut aimer et être aimer. Il est donc clair que toutes ces caractéristiques exposent le jeune pubère à des risques graves, conduisant parfois à la perte de son enfant. Certains enfants à cet âge lorsqu’ils sont mal accompagnés, peuvent fuguer de la maison, entrer dans la consommation des drogues ou ramener des grossesses précoces.

Les parents doivent gérer tous ces comportements qui peuvent paraître comme des actes de délinquance avec tact et avec beaucoup de recul afin d’aider leurs enfants à franchir sans dégâts cette étape de leur vie.

Quelles sont les mesures d’accompagnement idoines pour que les enfants ne tournent pas mal ?

Ce qui fait la particularité des enfants pubères, c’est le rejet. Le jeune pubère rejette ce qui lui rappelle son enfance : la surveillance étroite des parents, les gestes enfantins, la sédentarisation, les règles de la vie en famille. Pour cela, le jeune boude, critique, accuse et devient parfois impulsif. Il ne veut plus obéir aux règles à l’école, fait les choses en son temps, veut comprendre le « pourquoi » des choses. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il puisse avoir une mesure idoine d’accompagnement de nos enfants pendant cette période. Néanmoins, nous suggérons le dialogue permanent entre parents et enfants ; nous demandons aux enfants d’éviter la mauvaise compagnie.

Quelles précautions doivent prendre les enfants en âge de puberté pour que leur scolarité ne soit pas perturbée ?

L’école est un lieu de rencontres où les enfants viennent de familles différentes et se retrouvent dans une même classe. Ceux-ci forment des groupes pairs. Chaque enfant quitte son domicile avec son éducation propre. Etant donné que chaque parent éduque son enfant à sa manière, on observe qu’il y a des enfants qui influencent parfois leurs camarades, ce qui rend parfois difficile le contrôle de ces derniers. En plus, il y a des parents qui ont totalement démissionné ; laissant la responsabilité aux enseignants d’éduquer leurs enfants. Malgré cela, afin que leur scolarité ne soit pas perturbée, nous proposons aux enfants en âge de puberté les précautions suivantes : avoir l’esprit de discernement, faire preuve de maturité ; faire attention aux groupes pairs ; demander des conseils aux encadreurs et surtout aux parents.

Quels rôles jouent ou peuvent jouer l’internet et les réseaux sociaux sur la perte de contrôle des jeunes pubères ?

Cette question est d’une importance capitale au regard des enjeux des réseaux sociaux sur la perte de contrôle des jeunes pubères aujourd’hui. Mais avant de répondre, je vais d’abord partager avec vous un témoignage d’une mère concernant la puberté et les mass-médias.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont devenus très difficiles. Ils veulent faire ce qui les arrangent et ce qu’ils voient à la télé. Mon fils de 15 ans devient de plus en plus têtu, car il n’obéit à personne. Lorsque je lui dis de faire quelque chose, il ne le fait pas, et quand je lui dis que je dirai à son père, il me répond : « Il va me faire quoi ? Il peut me faire quoi ? Je fais ce que je veux ».

J’ajouterai qu’ils sont absorbés, sinon aspirés par les réseaux sociaux. Ainsi, on constate qu’internet et les réseaux sociaux jouent un rôle négatif sur la perte de contrôle des jeunes pubères. La plupart des jeunes pubères, au lieu d’utiliser ces outils pour s’instruire, consacrentleur temps à faire des recherches sur des choses qui ne leur sont pas utiles. Ils utilisent internet pour regarder parfois les films pornographiques, des films criminels ou encore des jeux hasardeux.

Quels conseils pratiques pour traverser cette étape délicate ?

La puberté est un moment délicat. Les actes posés par le jeune à cet âge peuvent construire ou compromettre complètement son avenir. Toi, le jeune, pour mieux vivre ta puberté ; tu dois :

Eviter la mauvaise compagnie et le suivisme ; donner de la valeur à ton corps, car il n’est pas un objet sexuel ; rechercher le bonheur des autres et non les intérêts personnels et égoïstes ; solliciter l’aide d’un adulte responsable ; écouter, analyser une situation avant d’agir ; prier chaque jour pour avoir la force intérieure qui t’aidera à surmonter les tentations ; pratiquer le sport pour éliminer les inquiétudes et le stress.

Les encadreurs, quant à eux, doivent être tolérants envers les jeunes en âge de puberté ; encourager le dialogue. Les parents doivent beaucoup dialoguer avec leurs enfants et veiller à subvenir à leurs besoins fondamentaux, afin de leur éviter d’être des proies pour toutes sortes de bonimenteurs.



Mgr Jean Laffitte

Prélat de l’Ordre souverain de Malte «La difficulté particulière à notre temps est que déjà, à l’âge de l’adolescence, les jeunes ont été souvent blessés dans leur sensibilité ou leur pudeur. Il n’est plus possible aujourd’hui de les imaginer à l’abri d’images, de films, d’émissions télévisées, de conversations qui ne les respectent pas dans leur sensibilité. Il y a donc à cet égard une vigilance particulière à avoir pour que soit rendue possible une saine éducation aux valeurs de l’amour, comme au respect de la vie.»