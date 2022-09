CAMEROUN :: Rentrée scolaire 2022-2023 : Ces consignes qui viennent de OTS, OTA et DECA :: CAMEROON

Ces mouvements et syndicat demandent aux enseignants de s'abstenir de toute activité pédagogique pour la période allant du 5 au 9 septembre prochain.

Lundi 5 septembre prochain, ce sera le jour de la rentrée pour le compte de l’année scolaire 2022-2023. Après les assurances données par certains membres du gouvernement en charge des questions de l’éducation réunis autour du ministre de la Communication sur le bon état des préparatifs de cette rentrée scolaire, le mouvement « On a trop supporté », le collectif « On a trop attendu » et Syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique (SECA) qui portent les revendications formulées par les enseignants viennent des donner des consignes à leurs camarades en rapport au retour à l’école.

« Nous les enseignants relevant du ministère des Enseignements secondaires, réunis sous la bannière conjointe du mouvement « OTS », du collectif « OTA » et du SECA, par le présent communiqué, annonçons à la communauté nationale et internationale, ainsi qu'à toute la communauté éducative de la prise à effet immédiat dès ce 31 Août 2022 du mot d'ordre de grève », écrivent les représentants de ces groupes dans un communiqué de presse. De manière précise, ils demandent à leurs collègues et camarades de prendre ou reprendre le service à leur poste d'affectation ou de service; d’assister au conseil d'enseignement du premier trimestre dans le département relatif à la discipline enseignée ; d’assister à l'assemblée générale du premier trimestre (réunion statutaire); et d’être présent à son poste de service durant sa période de travail. Toutefois, « pour la période allant du 05 au 09 septembre 2022, s'abstenir de toute activité pédagogique ou de toute autre activité non mentionnée ci-dessus », précise le communiqué.

« Toute suspension éventuelle de la grève sera précédée de la prise en compte et de la résolution d'au moins cinq principales revendications: automatisation des actes de carrière des enseignants avec effet financier, paiement total de la dette des enseignants, signature et application du statut spécial des enseignants et d'un échéancier de résolution acceptable pour les autres revendications », poursuit ledit communiqué.

Cette décision prise par le mouvement « OTS », le collectif «OTA » et le SECA fait suite à une réunion présidée le 24 août dernier par la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, à la suite du mot d’ordre de grève adressé au Premier ministre par des enseignants réunis sous ces bannières. Au sortie de cette réunion, les enseignants ont en effet déploré « la mise aux oubliettes des revendications légitimes et légales posées par les enseignants, le refus du gouvernement d'appliquer les hautes instructions du chef de l'Etat, et du désir flagrant d'étouffer les groupes « OTS »-« OTA »-SECA par le gouvernement qui prétend avoir résolu à 95% les revendications des Enseignants.