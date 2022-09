Dissolution de la Ligue de Football professionnel du Cameroun: Pierre Semengue ne désarme pas :: CAMEROON

Le président du Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFP) Pierre Semengue conteste la dissolution de la Ligue de Football professionnel du Cameroun (LFPC), actée par l’Assemblée générale de la Fécafoot le 27 août dernier.

Dans un communiqué de presse publié 30 août dernier, Pierre Semengue revient sur la décision qui avait rejeté la première tentative de dissolution de la LFPC. À partir de ce rappel, il estime que la dissolution lors de l’assemblée générale du 27 août 2022 est une violation de ses propres textes et celui de la Fifa. « Les statuts de la Fifa (art 14 al. 1a) et de la Fecafoot (art 75 al.2) font obligation à la Fecafoot et à ses membres d’observer en tout temps les décisions du TAS prises en appel sur la base de l’article 57 alinéa 1 des statuts de la Fifa. La résolution n°16 du communiqué final de la session de l’assemblée du 03 mars et du 12 août 2021 est incontestablement une violation manifeste des statuts de la et de la Fecafoot », écrit t-il

Pierre Semengue entend attaquer cette décision devant les juridictions compétentes. « La LFPC se voit à nouveau contrainte de contester, conformément aux voies de droit, cette énième tentative de violation grave des textes de la Fécafoot », prévient-il. Placé à la présidence du Conseil Transitoire chargé d’organiser les championnats professionnels la saison passée.