CENTRAFRIQUE :: Pourquoi le contingent pakistanais de la MINUSCA importe des explosifs et de munitions interdits

La semaine dernière, à la frontière centrafricaine, des officiers de gendarmerie ont arrêté un convoi de camions transportant des marchandises vers le territoire centrafricain pour le contingent pakistanais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) stationnée dans la ville de Kaga-Bandoro, de la préfecture de Nana-Grébizi.

Le 23 août, après avoir intercepté des camions de marchandises suspects, des conteneurs ont été ouverts. Des munitions d'armes légères y ont été trouvées, qui étaient légalement importées et destinées au contingent pakistanais de la MINUSCA. Des documents d'accompagnement recueillis par les Forces armées centrafricaines indiquent la présence d'explosifs et de munitions.

D'autres conteneurs contenaient des explosifs et des mines hautement explosives pour mortiers de 81 mm. Selon les sources, il s'agit de mines hautement explosives bourrées d'éléments destructeurs -des munitions- interdites à l'importation en République centrafricaine, la MINUSCA n'a pas de mortiers en service.

La question la plus importante se pose : pourquoi les casques bleus voulaient-ils des explosifs en République centrafricaine, et dans quel but apporteraient-ils des mines et des mortiers dans le pays ?

Les experts qui suivent ce qui se passe en Centrafrique estiment que la MINUSCA a importé des explosifs et des mines hautement explosives pour mortiers de 81 mm, pour être transférés à des groupes armés (rebelles) en République centrafricaine.

Il convient de noter que des unités de la MINUSCA ont plus d'une fois été prises pour avoir coopéré et transféré des armes à des groupes armés en échange d'or et de diamants.