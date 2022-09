CAMEROUN :: La sécurité ferroviaire préoccupe le Ministère des Transports. :: CAMEROON

Réuni au ministère des transports pour examiner la montée de l’insécurité ferroviaire sur la ligne de chemin de fer au Cameroun, le Ministre des Transports Jean Ernest NGALÈ BIBEHÈ MASSENA a tenu ce mercredi 31 août 2022 dans la salle de conférence de son département ministériel en présence d'une forte équipe constituée du Ministre délégué auprès du Ministre des Transports, du Secrétaire général du Ministère des Transports, du Secrétaire général du Ministère de l’Administration Territoriale, du Secrétaire général du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières, des points focaux, des membres du COMIFER, du CTV, du Directeur général de CAMRAIL et du Porte parole des populations d’Eséka.

Cette rencontre qui n'est pas la première du genre était consacrée à la sécurité du transport ferroviaire des personnes et des biens. C’est une question en examen devient de plus en plus une préoccupations majeure pour le Gouvernement a rappelé le Ministre des Transports.

L’on observe de plus en plus de la part des populations riveraines et des usagers de ce mode de transport, une recrudescence d’agissements forts préjudiciables à l’activité du transport ferroviaire et bien plus encore, à la sécurité des populations riveraines du rail et des usagers du train.

Mis en exergue lors de la session extraordinaire conjointe du COMIFER et du CTV tenue au mois d’avril 2021, relativement à cette problématique, des résolutions ont été formulées et répercutées à chacune des administrations membre de ce comité, à l’effet de mieux encadrer ce phénomène d’incivisme grandissant en minimisant les incidents aux abords et sur la voie ferrée.

Quoique ces résolutions ont été entreprises, les résultats sont encore faibles au vue du nombre d'actes d'incivisme dénombrés. C’est donc le lieu de rappeler les mesures déjà engagées, et d’examiner les perspectives en vue de d’apporter une solution pérenne à ce phénomène fort préoccupant, qui affecte considérablement le plan de transport et bien plus encore contribue à une détérioration prématurée du patrimoine ferroviaire national.