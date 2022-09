BELGIQUE :: Mémorial Van Damme 2022: Thiam troque la hauteur pour la longueur :: BELGIUM

Nafi Thiam sera à l’œuvre à la longueur plutôt qu’à la hauteur vendredi lors du 46e Allianz Mémorial Van Damme. "Le problème à mon orteil survenu lors de l’Euro n’est pas encore totalement réglé", a expliqué Thiam jeudi. "C’est pourquoi je choisis de participer à la longueur demain, c’est une charge beaucoup plus petite pour cet orteil." Des tickets pour vendredi sont encore toujours en vente via www.allianzmemorialvandamme.be.

Suite au changement de programme de Thiam, deux Belges disputeront donc le concours de la longueur vendredi puisque Noor Vidts y sera également de la partie. Mais le concours de la hauteur ne manquera pas pour autant de piment puisque la championne du monde Eleanor Patterson retrouvera notamment la vice-championne du monde et championne d’Europe Yaroslava Mahuchikh.

"Je ne veux vraiment pas manquer le Mémorial. Je trouve cela fantastique de pouvoir sauter demain devant son propre public et je me réjouis de retrouver un stade plein", a expliqué Thiam en conférence de presse. Elle était accompagnée par la détentrice du record du monde de l’heptathlon Jackie Joyner-Kersee, officiellement intronisée mercredi soir au Hall of Fame de l’Allianz Mémorial Van Damme et qui a dirigé plus tôt ce jeudi à Vilvorde un atelier de saut en longueur pour enfants.

"Après une longue et difficile saison, le saut en longueur est moins exigeant que la hauteur", a souligné Joyner-Kersee. "Le plus difficile pour les athlètes des épreuves multiples est de rester en bonne santé. Nafi est une athlète incroyable et une vraie bête de compétition. Elle ne baisse pas les bras en cas de revers et y va encore plus fort. Elle me semble parfaitement équilibrée. Tu ne la vois jamais stressée", ajoute Joyner-Kersee, qui détient depuis 1988 le record du monde de l’heptathlon avec 7291 points.

Thiam peut-elle battre le record du monde de JJK ?

La question sur toutes les lèvres: Thiam peut-elle un jour battre le record du monde de 'JJK' ? "Je n’ai encore dépassé les 7000 points qu’une seule fois dans ma vie", a précisé Thiam. "7300 points, c’est donc encore loin. Je ne vais pas dormir et ne me réveille pas en pensant que je dois battre le record du monde. Je m’entraîne dur pour m’améliorer encore. Peut-être que cela arrivera, peut-être pas. J’aimerais tout de même vraiment encore dépasser les 7000 points."

"Oui, Nafi peut améliorer le record du monde", lance, catégorique, Joyner-Kersee. "Elle a une super équipe et une grande confiance en elle. Elle est particulièrement forte dans les concours, franchit 2 mètres à la hauteur, peut sauter 6m90 à la longueur, descendra un jour sous les 2:10 sur 800 mètres,… Lors de chaque heptathlon, il y a une chance que vous vous dépassiez de manière inattendue sur une discipline. Oui, je crois vraiment qu’elle peut encore améliorer le record du monde."

"Si je pouvais choisir l’une des capacités de Jackie, ce serait sa vitesse. Mais cela ne fonctionne bien sûr pas comme ça. L’heptathlon n’est pas un jeu vidéo dans lequel tu n’as qu’à choisir tes propriétés. La seule chose à faire est de continuer à travailler dur. Cela fait évidemment plaisir qu’une légende comme Jackie soit si élogieuse à mon égard et croit tant en moi. Cela m’encourage à travailler encore plus dur à l’avenir. Mais d’abord, je vais profiter du Mémorial demain !"

Allianz Mémorial Van Damme

Vendredi 2 septembre 2022

Stade Roi Baudouin à Bruxelles

Tickets en vente via www.allianzmemorialvandamme.be