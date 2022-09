CAMEROUN :: Protestation contre le harcèlement des commerces sous prétexte de bannir les produits éclaircissants :: CAMEROON

La COMICODI proteste contre le harcelement des petits commerces sous pretexte de bannir les produits éclaircissants et interpelle le Premier ministre du Cameroun

Monsieur le Premier Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait le devoir républicain, de vous porter les voix des milliers de promoteurs de magasins et de commerces de toutes les tailles, qui crient à l’injustice, à l’arnaque, au braquage et à la méchanceté pure et simple.

En effet depuis les déclarations et les actes du Ministre de la santé, suivant en cela et aveuglement les incantations racistes de certains médias étrangers, certains responsables du commandement administratif et sécuritaire, ont organisé de véritables braquages dans les magasins, les marchés, les commerces de produits d’hygiène corporelle. Les dégâts sont immenses et les méthodes sont purement celles des bandits sans foi ni loi.

Sur le forme Il s’agit de graves abus contre des citoyens par ces temps difficiles et en période de rentrée scolaire.



Sur le fond, on ne comprend pas à partir de quelles analyses fiables et incontestables et de quels laboratoires, les autorités agissent ainsi contre les investissements des citoyens. Les produits dont il est question seraient-ils plus nuisibles pour la vie et un danger pour l’ordre public que les alcools en sachets qui déciment les populations par milliers chaque jour ? Les autorités sur le terrain manquent-ils de travail pour se ruer avec des intentions pas très claires sur les commerces sous de faux prétextes ? Il y a indiscutablement ici, une stratégie pour ruiner les gens, fermes les commerces propres et alimenter un marché noir contrôlé par une mafia officielle.

La Commission exhorte votre Excellence, à instruire les autorités sur le terrain, les gouverneurs et autres représentants des pouvoirs publics, à sursoir sans délai à une campagne inutile de sabotage aux conséquences bien plus larges et lourdes pour tous. Il faut du reste craindre que dans un sursaut de survie, et déterminés à protéger leurs biens, les commerçants ne prennent la rue et tombent dans le piège des apôtres de la violence.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma plus haute et fraternelle considération./.