CAMEROUN :: Kribi: Des anciens lions galvanisent la jeunesse sportive de Londji :: CAMEROON

Entouré de Jules Onana et Victor Ndip Akem, le joueur africain du siècle Albert Roger Milla, a été personnellement motiver les vainqueurs du championnat Célestin Lucien Piado dont il était le parrain.

Stade plein à craquer dimanche 28 août à Londji à quelques encablures de Kribi. C’est la finale du championnat Célestin Lucien Piado dit « l’homme de la situation ». En honneur à ce jeune chevalier de l’ordre national de la valeur, les autorités administratives, municipales et traditionnelles des arrondissements de Kribi 1er, Kribi 2e, Lokoundje et de Campo sont présentes. L’événement sportif le plus couru pendant ces vacances dans le département de l’Océan accueille par ailleurs, pour son point le plus culminant, des anciennes gloires du football camerounais : Victor Ndip Akem, Jules Onana et surtout Albert Roger Milla. Comme promis à l’ouverture du tournoi, le joueur africain du siècle a répondu à l’appel.

L’ancien lion indomptable et ses homologues de la coupe du monde Italie 1990 sont là pour un double objectif. D’abord, dénicher des jeunes talents et leur offrir des opportunités de se frayer un chemin de la réussite dans le monde du football. Ensuite, booster la jeunesse sportive de Londji à plus d’engagement et de sérieux dans cette discipline que ne cesse de promouvoir Lucien Célestin Piado, lui-même président du club Ciseaux Fc de Kribi, inscrit en ligue départementale de l’Océan.

La compétition s’est déroulée en 3 phases : Une phase de poules, une phase de l’éliminatoire directe et une phase finale regroupant les 4 meilleures équipes. Le match de l’ultime rencontre oppose la sélection 410 Fc et Santos d’Elabe. Le coup d’envoi est donné sous un ciel menaçant de pluie, il est un peu plus de 16h. Professionnels et amateurs observent attentivement. L’ambiance est vivante. Dans l’aire de jeu, les acteurs rivalisent d’adresse. Il faudra absolument un vainqueur et un vaincu. L’enjeu est une enveloppe d’un demi million offerte par le promoteur du championnat et beaucoup d’autres primes telles que celle de l’homme du match, de meilleur jouer, meilleur butteur et meilleur gardien. Mais surtout c’est la fierté d’être sacré meilleur. Ici chacun déploie son talent. Résistance et gabarit sont en contribution. Le temps se dérobe sans se faire remarquer. Un tour d’hardiesse précédé d’une jolie passe. Santos d’Elabe inscrit sa première réalisation. L’ambiance se cristallise. L’équipe avantageuse maintient le rythme jusqu’à la fin de la première partie.

Retour sur l’arène. La relance est plus forte qu’au départ. Dribles, amortissements, coups de tête, passement de jambe, les acteurs donnent le meilleur d’eux. Lucien Piado et ses hôtes de marque parmi lesquels le Dg du port de Kribi, Patrice Melom sont tenus en haleine par la beauté du spectacle. Aucun tournoi de la ville n’a pu les tenir autant. Les supporters boostent le moral des joueurs. A quatre minutes de la fin du match Santos d’Elabe inscrit son deuxième but. Remportant par là le titre de champion de la 4e édition du championnat Célestin Lucien Piado. « Je me réjouis de savoir que cela a profité à tous les jeunes du département de l’Océan. Et que la présence du joueur africain du siècle, Albert Roger Milla ici, est venue galvaniser cette jeunesse, qui la plus part des temps se situe dans une position sans repères. Et le mot du parrain de ce championnat a certainement joué positivement à leur endroit.

C’était la quatrième édition. Nous allons nous projeter à ce que la cinquième, l’an prochain, soit grandiose. Parce que ce sera cinq années acharnées où nous essayons, à chaque vacances, d’encadrer la jeunesse, et de lui apporter le sourire » garantit l’homme de la situation. « J’ai assisté à un très beau spectacle. J’ai vu des joueurs offrir le meilleur d’eux-mêmes. Malheureusement il fallait un vainqueur et un vaincu. J’ai vu de belles performances. J’ai vu deux ou trois qui ont vraiment du talent et qui ont la chance de devenir des joueurs professionnels qui pourraient même être sélectionnés pour des compétitions d’envergure nationales ou internationales s’ils ont un bon encadrement » indique Roger Milla.