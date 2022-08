CAMEROUN :: Le RPDC consolide ses acquis dans la région de l'Est. :: CAMEROON

La visite du Secrétaire Général du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais Jean Nkuete et sa délégation à Bertoua avait pour but d'encourager et de remobiliser les militants. Jean Nkuete marche en terrain conquis. Cependant il va de soi que les fissures observées viennent plutôt de l’intérieur. Malgré l’échauffement de quelques partis d'opposition, il n’y a pas match, l'Est demeure un bastion imprenable du RDPC. Néanmoins Jean Nkuete sait qu’en politique rien n'est définitivement acquis. Voilà pourquoi cette visite aux troupes politique vise à galvaniser les militants à avancer en rangs serrés pour éviter des surprises désagréables lors des prochaines échéances électorales.

La maison du parti de Bertoua a fait le plein d’œuf ce 26 août 2022 en présence des élites et forces vives en l’occurrence le membre titulaire du comité central Joseph LE, du chef de la délégation régionale permanente du Comité Central, des chefs des délégations départementales du comité central, des présidents de section et des élus locaux.

Le Secrétaire Général a appelé ses camarades du parti aux militants de la région de l'Est à rester vigilants face aux querelles, de rester attacher comme un fagot de bois et de ne pas céder le flanc aux partis mal organisés qui promettent ciel et terre aux militants indécis.