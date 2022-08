Les travaux de la démarcation et de réaffirmation de la frontière Cameroun-Congo s'ouvrent à Yaoundé :: CAMEROON

Yaoundé abrite depuis ce 30 août 2022, les travaux de la première réunion de la sous-commission technique chargée de la démarcation et de réaffirmation de la frontière Cameroun-Congo. La même sous-commission constituée d’experts camerounais et congolais envisage une descente sur le terrain en vue de l’évaluation de ladite frontière. En rappel, le Cameroun et le Congo, deux pays frères et amis ont entrepris depuis 2012 sur le plan de la sécurité transfrontalière des mesures pour mieux protéger les personnes et des biens des deux côtés de chaque pays.



En général, les démarcations frontalières se règlent habituellement par les armes, mais pour Paul BIYA Président de la République du Cameroun et Dénis SASSOU NGUESSO Président de la République du Congo, il ne s'agira pas de cela. Tout se passera dans la paix et la tranquillité propos du Ministre de l’Administration Territoriale Paul ATANGA NDI et de Monsieur Jacques ESSISSONGO, Représentant du Ministre congolais de l’Administration Territoriale, chef de mission côté Congo, préfet et Directeur Général de l'Administration du Territoire en présence de l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Congo au Cameroun.

Les travaux qui se tiennent à Yaoundé présidés par Paul ATANGA NDI dans les domaines relevant de la compétence du Ministère de l'Administration Territoriale, de 2019 jusqu’à date, plusieurs rencontres ont eu lieu au Cameroun et au Congo. Il est important de préciser que le cadre juridique de ces activités étant mis en place, les travaux proprement dits vont s'atteler sur l'adoption du procès-verbal et le rapport des travaux produits par les experts des deux pays.

Puis, suivront la signature et échange de documents. Dans la suite, les délégations des deux pays conduites respectivement côté Cameroun par le Dr. Ndzana Louis de Gonzague, Directeur de l'Organisation du Territoire et Point Focal des frontières et côté Congo par Monsieur Jacques ESSISSONGO, Représentant du Ministre congolais de l'Administration territoriale, chef de mission côté Congo, préfet et Directeur Général de l'Administration du Territoire iront toucher du doigt la réalité sur le terrain au niveau de la localité de Ntam à Ngoyla. Héritée de la colonisation, le Cameroun et le Congo partagent une frontière commune longue de 460 km démarquée en 19 avril 1908. Poursuivant dans le même esprit, le retour des experts sur le terrain donnera lieu à une séance de restitution et de rédaction du rapport conjoint.