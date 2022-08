À trois ans de l’élection Présidentielle au Cameroun, celle-ci connait (déjà) un candidat :: CAMEROON

En 2025, les Camerounais seront appelés aux urnes pour élire leur Président de la République. En attendant cet important moment majeur de la vie politique nationale, Jean Blaise GWET se déclare comme en 2018, candidat à la présidentielle camerounaise sous la bannière de son parti politique, le MPCC (Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun).

Convaincu d'être le troisième Président de la République du Cameroun en 2025, après Ahmadou Ahidjo et Paul Biya, le fils de Mbalmayo, ville du Centre du Cameroun, ne baisse pas les bras et revient à la charge en s'apprêtant à officialiser sa candidature à l’élection Présidentielle de 2025.

Son projet de société étant connu, Jean Blaise GWET y accorde de l'attention particulière sur les volets Paix, Sécurité, Eau, Electricité, Infrastructure et sur une politique de santé publique ambitieuse reposant sur un investissement soutenu dans les infrastructures sanitaires et dans le cadre d’un programme national de couverture maladie universelle. « Le Camerounais qui n'est ni en paix, qui n’a pas d’eau, ni d’électricité et pas en bonne santé, ne peut être productif dans le développement de son pays », pense M. GWET.

À travers son leitmotiv du "Camerounais compétent et Nouveau", pierre angulaire de son projet de société, J.B GWET est présenté par les médias étrangers comme celui qui incarne la vision de rupture, du changement et du progrès. Résolument engagé pour le bien-être de ses concitoyens, l'homme d'affaires est doté de nombreuses potentialités humaines et intellectuelles, voie à suivre pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et à laquelle, croit fortement le Président Jean Blaise GWET. Pour celui qui fut en 2009, membre de la Mission diplomatique et économique du gouvernement français en Côte d'Ivoire et au Ghana : « Chaque Camerounais quelles que soient son ethnie, son origine, sa condition sociale, son idéologie politique, doit être un maillon essentiel du développement du Cameroun à partir de 2025.

Dans un Cameroun de paix, dans un Cameroun de pardon, un Cameroun dans lequel, pour Jean Blaise GWET, il n’y aura aucune chasse aux sorcières et dans lequel personne ne sera mis en marge. JBG appelle tous les Camerounais, à se joindre à lui, pour Marcher Ensemble vers l’Essentiel, sans exclure personne ».

Dans sa stratégie de transformation de l'économie camerounaise, le PDG de la marque LUCKYGWET, Spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers d’une part, et spécialisée dans la fabrication des produits solaires par ailleurs et, en particulier sa Lampe Solaire qui éclaire plusieurs milliers de familles au Cameroun et au-delà des frontières nationales. Rêver d'un "Cameroun compétent".

Le PDG de la Marque LUCKYGWET et Président du MPCC, demeure au centre d’un projet de société et d’un programme de gouvernement qui se décline en 20 Engagements envers le peuple Camerounais. Pour y parvenir, l'homme âgé de 65 ans compte sur sa riche carrière de chef d'entreprise qui lui a permis d'être très souvent entre deux avions (Cameroun, France, Europe, Japon, Corée, Chine, Etats-Unis, Russie, Afrique du Sud, Sénégal, Abidjan, Maroc etc…. ).

Monsieur JB.GWET est à l'origine de la création de la première société camerounaise, leader dans l'importation, la distribution et la vente des produits marins et des produits congelés. Ses réseaux tissés au sein du Comité d'Appui au Commerce Extérieur de la Seine- Saint-Denis, Au MEDEF, Au CPME, Au CECAP dans lequel il siège actuellement comme administrateur, Jean Blaise GWET est par ailleurs, Membre Fondateur du Cercle K2 en France.

Son carnet d’adresses et son réseau, peuvent être utiles dans les projets qu'il veut mettre en place pour l'industrialisation et la modernisation de l'économie camerounaise. Reconnaissant les faiblesses de son pays, la vision de Jean Blaise GWET, s'il est élu Président de la République du Cameroun en 2025, consiste à mettre en place des mécanismes institutionnels et un environnement politique, économique et juridique adéquat afin de moderniser, industrialiser et développer toutes les activités pourvoyeuses d'emplois et créatrices de richesses.

Le Président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC), accorde également une place de choix à la sécurité dans son programme de gouvernement.

Selon lui, il est une nécessité de faire de la paix une exigence primordiale pour le développement du Cameroun.