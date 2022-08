CAMEROUN :: Laurent Lendri Pouasse "Nous avons le cœur à l’œuvre pour le développement intégral Lendi Aviation" :: CAMEROON

Des œuvres salutaires pour un développement intégral des jeunes.Laurent Lendri Pouasse, élite de cette contrée de Kribi 1er a tenu sa parole chantre de developpement du bien-être. Elu puis installé à la tête du bureau du comité de développement, il a octroyé des financements de microprojets en faveur de 15 jeunes pour 100.000f chacun. Dix autres ont reçu des bourses de formation en conduite automobile. 180 élèves du secteur éducatif de base ont reçu des fournitures scolaires pour une rentrée joyeuse de classe.

A Lendi Aviation, dans les encablures du centre urbain de Kribi (région du Sud), les populations voient désormais la vie sous une autre facette. Le désespoir, l’envie, l’oisiveté et la misère ne relèvent plus que du passé. Des jeunes, quinze au total, se sont réveillés le matin dominical du 28 août avec chacun un objectif dans le domaine de l’entreprenariat. « Je vais investir dans l’élevage de la volaille. Tout est déjà réuni pour la circonstance » déclare Luc M. « Moi j’ai opté pour l’agriculture. Un petit champ de piment, de pastèque. Je crois pouvoir y trouver mon compte » indique Guillaume P. « Je me lance dans la coiffure. L’argent en ma possession est assez suffisant pour s’y faire » confie Chantal B.

Ces jeunes hommes et femmes qui hier encore étaient sans occupation réelle sortent de l’ornière grâce à Laurent Lendri Pouasse, « l’enfant prodige de Kribi ». L’opérateur économique, élite de Lendi Aviation leur a offert sur fonds propres une somme de 100.000fcfa chacun pour investir dans l’auto emploi. Tout à côté il a souscrit à une formation en conduite automobile en faveur de dix autres jeunes du village. L’action s’inscrit dans l’opération ‘’un jeune une formation’’.

L’objectif pour ce catalyseur de développement est que le jeune de Lendi puisse s’en sortir avec un revenu décent. « Situé à quelques encablures de l’autoroute qui mène au port de Kribi, placé sur l’axe Kribi-Akom 2-Ebolowa bientôt construit, abritant l’aéroport de Kribi et bien d’autres infrastructures implémentés par le président Paul Biya, le village Lendi Aviation mérite de refléter l’émergence » estime Lendri Pouasse. « Nous avons le cœur à l’œuvre pour notre village. Nous devons œuvrer pour son développement intégral. C est fort de ces objectifs que les populations de mon village m’ont donné l’onction et m’ont élu à l’unanimité président du Comité de Développement du Village Lendi Aviation » informe-t-il.

En effet, les dits communautés territoriales, dont il est à la tête a été installé samedi 27 août dernier par le préfet de l’Océan. Il a pour objectifs : de promouvoir et valoriser le patrimoine culturel, touristique, économique et sportif du village ; de gérer des dons et legs reçus de différents membres et sympathisants ; de travailler en étroite collaboration avec les communautés territoriale décentralisées et d’autres structures sur les projets de développement ; inciter la jeunesse aux initiatives de développement économique et socio culturel. Inculquer les valeurs civiques, éthiques et morales, à travers des activités psycho pédagogiques. En un mot, œuvrer au développement intégral de Lendi Aviation. .

En prélude à la rentrée scolaire 2022/2023, il a procédé le même jour, à la 3e édition des prix de l'excellence académique. Un événement qu'il a initié en 2015 et dont l'objectif est de soutenir les enfants méritants issus des couches sociales de conditions précaires. 180 élèves du secteur éducatif de base ont été répertoriés à travers plusieurs composantes ethniques. Ils ont benéficié des fournitures scolaires, afin d'aborder sereinement la reprise des classes.



Faits antérieurs

Dans la cité balnéaire de Kribi au Sud, Laurent Lendri Pouasse fait partie du cercle de la nouvelle dynamique à la puissance montante. En se frayant un passage dans le domaine de l'entrepreneuriat, il s'est illustré dans le monde des affaires. D'abord, dans le milieu du génie civil, de l'immobilier et de l'imprimerie. L’ensemble constitue un tout qui fonde son essence aujourd'hui. En quête permanente de l'innovation, de la performance mais surtout d'une identité remarquable, le chef d'entreprise qui tire vers la cinquantaine a posé par le passé des actes louables qui sont restés gravés dans les annales politiques, socio-éducatives et socioculturelles de Kribi.

En effet, en 2015, alors que le festival culturel et traditionnel du peuple Mabi dénommé<<Nguma Mabi>> perd considérablement ses lettres de noblesse, il lui est confiée l'organisation cette année. Il en fera un succès total. L’événement connaît pour la première fois la présence des personnalités de renom à l'instar du professeur Narcisse Mouelle Kombi, ministre des arts et de la culture de cette époque. Cet hôte de marque, très satisfait de l'organisation adressera plus tard une lettre de félicitations et d'encouragement à Laurent Lendri Pouasse.

Par ailleurs, d’autres innovations majeures ont été enregistrées. Ainsi, l’organisation d’un tournoi de football a été greffée aux festivités. Celui-ci a connu la participation de plusieurs quartiers et villages de la ville de Kribi. En outre, la confection des répliques des objets d’arts Mabi éparpillés de part le monde depuis l'époque coloniale, en l'occurrence au musée du quai Branly à Paris ( France) exposés en présence du Minac, s’est faite sans tambour, ni trompette.

Laurent Lendri Pouasse, a procédé au lancement de la 1ère édition des excellences académiques où plus de 500 élèves du primaire et du secondaire ont reçu des fournitures scolaires pendant que leurs ainés du supérieur bénéficiaient de 50.000 frs CFA de bourse chacun. Le collège des chefs de troisième degré par l'impulsion du défunt chef supérieur Mabi Sud, Sa Majesté Thomas Mvoubia vont lui confier les clefs du festival en lui donnant l'onction pour l'organisation de 2016. Nouveau succès retentissant. Deux ans après le jeune entrepreneur ajoute une corde à son arc.

Alors que l’école publique, maternelle et primaire de Lendi-Aviation ploie sous l’effet du délabrement de l'unique bâtiment de trois salles de classe construit en matériaux provisoires par les populations dudit village, il réalise l’inédit en y construisant un bâtiment flambant neuf en matériaux définitifs de 02 salles de classe, équipés de tables-bancs et pupitres pour enseignants. Coût de l’investissement : 20 millions de FCFA.

La cérémonie de rétrocession à l’Etat du Cameroun de ce joyau architectural a fait courir plusieurs personnalités parmi lesquelles : Jules Doret Ndongo (actuel ministre des forets et de la faune), Félix Nguele Nguele (actuel gouverneur de la région du Sud ), Antoine Bisaga (Préfet du département de l'océan de cette époque),Véronique Mompea (Directeur Général de la Scdp), Patrice Melom (Directeur Général Pak), les élus locaux et d'autres invités de marque.

Il faut noter que cet ouvrage qu'il a offert à l'Etat du Cameroun par l'entregent de son parti le rdpc, a largement contribué à l'obtention d'un suffrage à 100% dans sa localité à la dernière élection présidentielle de 2018 où son champion Son Excellence le Grand Camarade Paul Biya a été plébiscité à la magistrature suprême.