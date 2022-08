CAMEROUN :: Décès d'un membre de la famille de Victor FOTSO :: CAMEROON

François Waffo est décédé dans la nuit du 28 Août 2022. Celui qui était le frère cadet de l'ancien maire de Bandjoun Victor Fotso est mort à Douala des suites de maladie. Le défunt était très malade depuis plus de 2 ans selon une source familiale.

François Waffo a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe Fotso. Il fut tour à tour directeur commercial des internationales Brasseries (brasseur des bières Amstel et Mützig), directeur commercial à COTRACAM (société spécialisée dans le négoce), directeur commercial à Pilcam et Chef commercial à Safca (entité du groupe FOTSO exerçant dans le domaine de la fabrication et de la distribution des cahiers scolaires).

François Waffo quitte ainsi la scène après son frère aîné Victor FOTSO lui même décédé le 19 mars 2020 à Paris en France à l'âge de 94 ans.

