CAMEROUN :: André Siaka «Le diplôme n’est pas un objectif, mais il sert plutôt à atteindre un objectif» :: CAMEROON

C’est la substance du discours de son président lors de l’édition de Fegù’ du Dimanche 28 Septembre 2022. Cérémonie au cours de laquelle les meilleurs élèves et étudiants sont récompensés. Au-delà de la communauté Bandjoun du Littoral, c’est appel qui est lancé à tous les élèves et étudiants.

Nous proposons l’intégralité du discours du président Siaka.

"Mesdames et Messieurs,

Nous voici réunis pour l’édition 2022 de Fegù’, cérémonie que les parents et les élèves attendent chaque année, le cœur palpitant.

Aussi, je suis heureux de constater, pour m’en réjouir, que le Fegu’ s’inscrit définitivement dans une démarche de relèvement continu de niveau d’une édition à l’autre par le resserrement des critères d’éligibilité et l’ouverture du champ de compétences. C’est pourquoije voudrais féliciter et encourager le Comité d’organisation pour cette exigence de qualitéà l’endroit de cette manifestation phare à destination de la jeunesse estudiantine de notre communauté. En prêchant par l’exemple, vous envoyez un signal fort aux élèves et étudiants que vous conviez à la quête de l’excellence.

Dans cet esprit, et afin de pousser toujours plus loincette quête de l’excellence, l’édition 2022 de Fegu’ a restreint sa sélection aux meilleurs diplômés de notre système éducatif. En relevantainsi le niveau de ces lauréats, elle laisse le temps aux candidats des classes intermédiaires de mieux se préparer pour leurs diplômes respectifs tout en visant le plus haut possible. « The sky is the limit », est-on tenté de dire …..

J’apprécie également et plus particulièrement l’ouverture opérée en direction des filières techniques industrielles. En tant que creusets des sciences appliquées, ces filières sont le socle du développement de tout pays. Et notre pays ne fait pas exception. Il dispose d’un potentiel qui n’attend qu’à être mis en valeur. Et même au-delà de notre pays, elles offrent un large éventaild’opportunités d’emplois.

Chers futurs récipiendaires,

«A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», disait le poète. En passant entre les mailles de cet écrémage des plus serrés, vous avez donné la preuve que vous avez une graine de champion. Aussi, je vous encourage à continuersur cette lancée et vous adresse par avance mes vives félicitations.

Je voudrais cependant attirer votre attention sur le risque d’endormissement que peut présenter l’obtention d’un diplôme. Un penseur averti disait à juste titre : «Le diplôme n’est pas un objectif, mais il sert plutôt à atteindre un objectif».En effet, chaque succès doit constituer un appel à d’autres succès. Veillez donc à ce que l’obtention de votre diplôme soit un accélérateur dans la poursuite de votre objectif ainsi que dans la construction de votre projet de vie. Le Fegu’ ne saurait être, à aucun moment et sous aucun prétexte, un promoteur de ce que nous appelons vulgairement la «diplômite».

Le diplôme ici doit être perçu comme un indicateur d’excellence, un marqueur de notation uniformisé par l’Etat. Il ne vaut véritablement que par son contenu pratique que lui confère le diplômé que vous êtes. Les plus avancés d’entre vous sont au seuil du monde professionnel. Ils vont bientôt affronter les interviews d’embauche dans différentes structures professionnelles. Si le diplôme reste un point d’ancrage pour tout recrutement, le contexte économique mondial exige, au-delà decelui-ci, une combativité à toute épreuve. Il vous invite à davantage de flexibilité,d’inventivité et surtoutd’adaptabilité aux exigences du monde moderne, un monde en constante mutation.

L’observation continue de l’environnement économique et la mise à jour permanente de vos connaissances doit être de rigueur si vous ne voulez pas rester sur le quai du train du développement, en dépit de vos qualifications.

L’objectif ultime de toute formation est de vous préparer à être des acteurs de développement économique tout en contribuant à votre propre épanouissement. La culture de l’Excellence qu’on essaie de vous inculquer aujourd’hui doit rester votre crédo, aujourd’hui et demain.

Et si vous optez pour l’emploi salarié, préparez-vous donc à être demain le meilleur candidat à un poste fortement convoité. Autant vous le dire tout de suite, l’effacement des frontières induit par la mondialisation elle-même portée par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, et la persistance de la crise économique mondiale sont en train de faire de l’emploi de qualitéun défi difficile à relever.

A cet égard, je vous invite à vous approprier dès cet instant ces propos deConfucius : «Ne vous souciez pas d’être sans emploi, souciez-vous plutôt d’être digne d’un emploi. Ne vous souciez pas de n’être pas remarqué ; cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable».

Sur ces propos que je vous invite à méditer,

Je vous remercie pour votre aimable attention.

André SIAKA."

Douala, le 28 août 2022.