CANADA :: Patrice Kwemo "Inscrivons nous sur les listes électorales, votons et contrôlons notre vote"



Patrice Kwemo, répond en bon pèlerin, à nos questions sur la campagne d'Agir Canada pour l'appel de son organisation aux inscriptions massives sur les listes électorales.

Vous avez engagé une campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Quels ont été les mobiles qui vous ont guidé dans cette initiative ?

AGIR CANADA est une organisation de citoyens de la diaspora ayant à cœur le développement du Cameroun. Nous avons la conviction que rien n’est écrit d’avance. Le peuple Camerounais est jeune, très talentueux, travailleur et composé de génies. Ça nous parait clair que la gouvernance actuelle a fait son temps et que le peuple devra orchestrer le renouveau au sommet de l’état en soufflant un fort vent de changement pacifique.

Le faible taux de participation populaire aux élections présidentielles de 2018 mets en évidence un besoin de sensibilisation de la population d’où l’idée de cette campagne sous la forme Vidéo.

Nous visons exposer le lien direct entre la pauvreté, les problèmes quotidiens et la gouvernance du pays.

Chaque citoyen peu importe son âge, son sexe, sa religion ou sa région est un cocréateur du temps qui passe. Il a le pouvoir de changer le Cameroun par le vote.

C’est vrai que la campagne a démarré à quelques jours de la fermeture des bureaux ÉLECAM mais cette initiative ne découle pas d’un calcul. Nous avons été inspirés et nous l’avons fait. Les spots vidéos peuvent continuer à être diffusés à la prochaine rentrée ELECAM en janvier.

Comment s'est déroulé cette campagne de sensibilisation et d’inscription sur les listes électorales ?

La campagne s’est déroulée essentiellement sur la toile numérique. Nous avons déposé les vidéos de campagne sur notre page Facebook et elle s’est aussitôt rependue un peu partout dans de multiples plateformes.

Plusieurs autres médias numériques ont consacré des émissions complètes sur le sujet en s’appuyant sur le contenu d’AGIR.

Nous sommes fier d’avoir créé cet effet papillon de sensibilisation et d’appropriation du sujet.

Au soir du 31 août 2022, date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, êtes vous satisfait de votre campagne?

Les résultats obtenus sont au-delà de notre espérance. Ce relayage a été impressionnant. Ceci nous donne des idées pour les mois avenir.

La satisfaction sera mesurée par une hausse significative des inscrits au moment des votes. La sensibilisation doit rester continuelle. En ce sens, chacun de nous doit être un ambassadeur de la sensibilisation aux inscriptions sur les listes électorales.

Nous profitons pour remercier toute l’équipe impliquée dans le tournage du film, les donateurs qui ont permis son financement et toutes les personnes et organisations qui ont participés à la distribution.

Inscrivons, nous, votons et contrôlons notre vote. C’est de ça qu’il s’agit.

Lire sur le même sujet: AGIR CANADA LANCE UNE CAMPAGNE POUR BOOSTER L'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS ( VIDÉO)