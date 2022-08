RUSSIE :: Décès de Mikhaïl Gorbatchev: Vladimir Poutine a exprimé ses "profondes condoléances" :: RUSSIA

Mikhaïl Gorbatchev est mort mardi 30 août à l'âge de 91 ans en Russie. Il était le dernier dirigeant de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

Figure de la perestroïka, il accède au pouvoir en 1985. Il initie une vague de réformes politiques et économiques sous le label "perestroïka". Objectif, moderniser et démocratiser l'Union soviétique confrontée à de graves crises. ll dirigera l'URSS jusqu'à sa dissolution, en 1991. Mikhaïl Gorbatchev avait reçu en octobre 1990 le prix Nobel de la paix.

Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est décédé des suites d'une longue maladie grave. Sa mort a suscité une vague d'émotions et plusieurs dirigeants se sont déjà exprimés.

Vladimir Poutine exprime ses "profondes condoléances". Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a exprimé ses "profondes condoléances" après l'annonce de la mort de Mikhaïl Gorbatchev, selon le Kremlin.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué un "dirigeant digne de confiance et respecté", qui a "joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer". "Cela a ouvert la voie à une Europe libre", a-t-elle ajouté. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage à "un homme d'Etat unique qui a changé le cours de l'Histoire". "Il a fait plus que n'importe qui pour provoquer de façon pacifique la fin de la Guerre froide", a-t-il ajouté, évoquant un "défenseur infatigable de la paix".