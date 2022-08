CAMEROUN :: Judo : Pari réussi du Challenge Diamond :: CAMEROON

La période des vacances scolaires laisse souvent laisse souvent libre cours à l’organisation des activités ludiques et sportives pour permettre aux camerounais de rendre leurs vacances utiles.

Pour Cette année, le club d’élites PG Judo a organisé une compétition de Judo : Le Challenge Diamond. Compétition qui a vu plusieurs Judokas camerounais s’affronter et même repartir avec une cagnotte de 1 million de FCFA. Le 27 Août dernier Douala plus précisément au Parcours Vita, près de 200judokas ont pris part à la première édition du Challenge Diamond organisé par le club d’élites PG Judo.

Sans compter la grande participation des athlètes, le Challenge Diamond a été organisé avec un professionnalisme extrême. En effet, la compétition s’est disputée en catégories et a eu le privilège d’être arbitré par des Jurys venus de la Fédération camerounaise de Judo. Ce qui a donc permis un respect scrupuleux des règles.

Une entrée réussie

La première édition de ce challenge Diamond étant très attendue a finalement répondu aux attentes. Ils sont nombreux à être venus de partout dans le pays pour prendre part à ce tournoi et ainsi rivaliser avec les autres. Technique, agilité et force, chacun a dû donner le meilleur de lui pour pouvoir espérer remporter la compétition malgré la forte présence de compétiteurs. Ils étaient 200 à prendre part à cet compétition et Leonie Chedjou, la promotrice de cette initiative s’est dite satisfaite de voir autant d’engouement autour de cet événement : « Je suis satisfaite parce que le public et les athlètes ont répondu présent. Tous les clubs se sont affiliés , c’était une grande fête du Judo » a-t-elle lâché à la presse à la fin de l’événement. Pour dame Chedjou, le but de cet événement était tout aussi de rendre les enfants heureux avant cette rentrée scolaire en approche. « Nous espérons que les enfants vont retourner à l’école avec un grand sourire parce que c’était ça l’idée principale du Diamond Challenge »

Par la suite, Leonie Chedjou promet de poursuivre dans cette dynamique. C’est bien rare de voir une compétition de judo où il y’a des primes. Face à la réussite de cette édition, la promotrice rassure de revenir et d’inscrire le Challenge Diamond dans la durée. On peut donc dès lors se donner rendez-vous les vacances prochaines sans risque de se tromper.