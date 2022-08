CAMEROUN :: RDPC : JUSTINE DIFFO TCHUNKAM, ALBERT KOUINCHE, SYLVESTRE NGOUCHINGHE, NJI NJOYA ZAKARIAOU AU COEUR :: CAMEROON

En tournée à travers les quatre coins du triangle national, le Secrétaire général du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) rendu dans la région de l'Ouest , a effectué une séance de travail avec la délégation régionale de son parti politique.

Avant cette rencontre , a eu lieu ce samedi une forte mobilisation des élites et forces vives à l’esplanade de la maison du parti de Bafoussam.

Dans la région de l’Ouest l’enjeu de la succession est de plus en plus évoqué. Car en effet, la région de l’Ouest doit se régénérer surtout dans un environnement marqué par la montée en puissance de quelques formations politiques, notamment le SDF qui se repositionne, et le MRC.

Le RDPC a besoin du sang neuf pour se redéployer car ce qui est communément appelé « Le clan 90 » formé de Jean Kuete, Marcel Niat, Madeleine Tchuente, Xavier Ngoupayou ne pourra pas suivre le rythme que va imposer les enjeux de l’alternance au sommet de l’état .Il faut ajouter à cela, le remplacement du commandant en chef du parti dans la région de l’Ouest , Sa majesté Njimoluh Seidou décédé et dont l’intérim est assuré par l’ex délégué du gouvernement Nzete Emmanuel.

Selon une source au sein du comité central, le RDPC a besoin d’un leadership capable de se renouveler, reconquérir les cœurs, séduire les cœurs des populations. Et pour cela, le parti doit miser sur des hommes de terrain qui rassurent les populations, qui s’imposent par leurs initiatives en faveur du développement .

Dans ce registre plusieurs noms sont cités, notamment, le Pr Justine Diffo Tchunkam, que certains appellent « la version intellectuelle de Françoise Foning » une des plus fidèles au président Paul Biya et à sa politique.

Bafoussam, Baham, Foumban, Justine Diffo Tchunkam , fondatrice de More Women in politics ne se limite pas aux discours et promesses dans la région de l’Ouest , elle est porteuse de plusieurs initiatives et projets axés sur le développement durable et inclusif .

Promotrice du Made in Cameroon et Doing Business in Africa, Justine DIFFO fait partie des architectes de l’intégration du Cameroun à la zone de libre-échange continentale, son parti peut compter sur elle pour apporter des solutions durables aux besoins des populations de la région.

A côté de Justine Diffo, plusieurs autres noms sont cites, Albert Kouincheu qui a séduit la toile après l’annonce de son entrée dans la production locale des poissons d’eau douce , et ensuite Sylvestre Ngouchinghe, Nji Njoya Zakariaou , ministre délégué au transport, première élite du département du Noun.