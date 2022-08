CAMEROUN :: RENC'ART acte 1: une première réussie :: CAMEROON

Pour sa première édition, l'événement RENC'ART organisé le 27 Août dernier au restaurant la Baleine a tenu toutes ses promesses . Les Panelistes tout comme les nombreux invités ont répondu présents pour échanger et communier autour de l'art. Comment créer une identité artistique pour le développement d'une carrière ? tel est le thème qui animait cette première édition et auquel les différents Panelistes ont donné ce qu'ils avaient de mieux garni pour l'occasion. Artistes, conteurs, humoristes, comédiens, le panel était vraiment très hétérogène.

Ce 27 Août au restaurant la Baleine s'est donc tenu cet événement longtemps annoncé. Il fallait bien que l'art puisse avoir une autre vitrine sur laquelle s'exprimer et se dévoiler encore mieux. L'identité artisque aujourd'hui occupe une place importante dans la vie de chaque artiste et sa construction n'est en aucun cas une chose aisée. Une raison de plus qui a poussé Etienne Talla, le gérant de Tallart Group a organiser ce talk. A cet effet, qui de mieux placé que les artistes eux mêmes pour s'exprimer sur la question ? Pour cette première édition de RENC'ART, quatre artistes ont honoré par leur présence et leurs connaissances. Il s'agit de Julien Eboko, Ignace Essounga, Éric Takukam et Zak Ndam qui est le maître de la spiriculture ( l'art de bâtir une vie meilleure ).

Les échanges autour de la construction de l'identité artisque et l'importance de celle-ci pour un artiste étaient assez instructives pour tous. Avant le début de ces échanges nos différents artistes Panelistes ont fait un petit show pour chasser le stress chez nos invités qui ont d'ailleurs bien rigoler pendant le mini ONE Man show de Ignace Essounga.

RENC'ART acte a été un évènement qui restera dans les esprits de tous et sans noter que certains ressortent de là avec des connaissances qui peuvent aider les différents artistes. Comme pour concernant la garde de son identité artistique et de son développement Julien Eboko, artiste, auteur, conteur a donné quelques conseils qui seront sûrement utiles et pourront être utilisés dans d'autres domaines . Pour Julien Eboko, pour garder son identité artistique et la développer il faut être fidèle à soi, créer un public, être créatif.

RENC'ART de ce 27 Août fût un grand challenge pour Tallart Group. Face à la presse à la fin de l'événement, Etienne Talla, promoteur culturel et gérant de Tallart Group s'est dit très satisfait du résultat et s'est réjouis de la présence massive du public et promet déjà une rentrée rapide avec l'acte 2 de RENC'ART d'ici novembre 2022.