Diaspora : L’association Hekok reçoit Gabriel Manimben à Liège en Belgique :: BELGIUM

Le Président Directeur Général de l’Agence des Prestations Maritimes (APM), Gabriel Manimben, a rendu une visite de courtoisie à l’association Hekok samedi 27 août 2022 à Liège.

Gabriel Manimben dont la sympathie et l’empathie à l’égard du Munen ne font l’ombre d’aucun doute, a donc profité de son séjour européen pour toucher du doigt les réalités de la vie de ses soeurs et frères de la diaspora. L’association Hekok s’est réjouie de cet insigne honneur qui consiste à recevoir en son sein un invité de marque de la trempe de Gabriel Manimben, expert en logistique.

Entre youyous de joie et salves d’applaudissements, le mot de bienvenue lui a été adressé par Emmanuel Boumsong Mbissick, Président en exercice de l’association Hekok : « L’association que je préside depuis plusieurs années est très heureuse de vous recevoir ce jour à Liège. Plusieurs personnes parmi-nous entendaient seulement votre nom dans les médias mais n’avaient pas encore eu la chance de rencontrer le grand opérateur économique et le capitaine d’industrie que vous êtes. C’est donc un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous », a dit Emmanuel Boumsong Mbissick.

Activités maritimes

L’hôte du jour n’a ménagé aucun effort pour remercier l’association Hekok pour sa prévenance, sa considération et son égard envers sa modeste personne. « Je suis actuellement en Belgique avec mon épouse pour les vacances au cours desquelles nous allons profiter pour faire notre check-up. Je tenais absolument à rencontrer mes frères et soeurs Banen de la diaspora et votre association Hekok m’en a donné la possibilité. Je vous en remercie. »

Les membres de l’association Hekok qui éprouvent d’énormes difficultés pour acheminer leurs colis vers le Cameroun lui ont immédiatement posé des questions sur ses activités professionnelles. Ainsi apprendront-ils que l’entreprise APM est active dans la logistique, la manutention portuaire, l’acconage et dans toutes les activités maritimes. Il a dit que son entreprise n’est pas encore représentée en Belgique mais il est disposé à apporter aide et assistance à tous ceux qui vont le solliciter dans son domaine.

Ambiance festive

La présence du Dr Ghislain Mouil Sil, Premier Coordonnateur général de l’Agence de Développement Yinindi (Yingui – Nitoukou – Ndikinimeki) ainsi que celle de Jonas Beleho, Président-Fondateur de l’association Hekok du Benelux et Président du Conseil d’Administration de l’Agence Yinindi ont davantage rehaussé l’éclat de cette rencontre fraternelle au cours de laquelle les Banen ont mis en exergue l’entrain de leur attachement non sans raffermir leurs liens de solidarité et d’amour dans la diaspora.

Entre le traditionnel plat de Hekok exquis, le mets de pistache habilement mijoté au feu du bois et l’Oundong aux épices exotiques, les uns et les autres pouvaient éveiller leurs papilles gustatives en dansant en même temps l’Engol savamment distillé par les musiciens Banen de l’heure.